Sénégal: Vers la mise en place d'outils de gouvernance de proximité dans les communes (directeur)

Ziguinchor — L'Agence de développement local (ADL) compte mettre en place des outils de gouvernance de proximité et de mécanisme de coopération territoriale dans chaque commune du Sénégal, en vue de propulser le développement local, a déclaré, vendredi, son directeur général, Diamé Signaté.

"La juxtaposition jeunesse, analphabétisme et pauvreté de la population appelle à une réorientation impérative vers des politiques de proximité, d'autonomisation, d'emploi des jeunes et des femmes mais aussi de soutien aux couches vulnérables", a-t-il justifié.

Diamé Signaté s'exprimait en marge d'un atelier de capitalisation des outils de gouvernance de proximité. La rencontre s'est tenue à Ziguinchor, en présence du préfet dudit département, Ameth Tidiane Thiaw, des élus territoriaux et des acteurs de développement.

Il a indiqué que l'ADL envisage de changer de cap et matérialiser la territorialisation du Projet de transformation, le référentiel des politiques publiques, "pour un Sénégal souverain, juste et prospère dans toutes les collectivités territoriales en démarrant à Ziguinchor".

Dans cette perspective, dit-il, elle "compte s'appuyer sur deux axes". Le premier axe porte sur "le renforcement de la résilience des communautés et le soutien aux initiatives économiques locales". Le second est relatif à "l'amélioration de la coopération territoriale et la promotion de la gouvernance participative de proximité".

"Ces actions s'inscrivent dans la logique politique impactant positivement la gouvernance des collectivités territoriales et le vécu des populations, notamment la jeunesse et les femmes", a expliqué le directeur général de l'ADL.

Pour répondre à tous ces besoins, dit-il, "l'Agence de développement local envisage de mettre en place des unité semi-industrielles dans les collectivités territoriales" et des bureaux économiques locaux.

Elle va également promouvoir l'employabilité et de l'auto-emploi des jeunes et des femmes, améliorer la coopération territoriale et faire la promotion de la gouvernance participative de proximité, selon M. Signaté.

"Nous allons également accompagner les collectivités territoriales dans la mise en place de régies de quartier, redynamiser des conseils de quartier, appuyer les initiatives citoyennes et communautaires (...)", a ajouté M. Signaté.

L'ADL entend pour cela mettre en place des outils de gouvernance de proximité et de mécanisme de coopération territoriale "pour accompagner les populations".

"Il s'agit aujourd'hui d'asseoir une politique de territorialisation appuyée par une gestion participative et une forte adhésion des populations à l'intérêt local", a-t-il précisé.

Diamé Signaté a indiqué que sa structure veut impulser une nouvelle politique appelée la régie des quartiers où les jeunes, les femmes peuvent au nom de l'intérêt local participer au développement de leurs différentes localités.

Il s'agit dit-il, " à travers ces régies de quartier d'impliquer les populations en ayant de petites coopérations".