Sénégal: Afrobasket 2025 - Otis Hughley Jr promet d'aider l'équipe nationale à retrouver la meilleure place

Dakar — Le nouvel entraîneur des Lionnes du basket, l'Américain Otis Hughley Jr a promis, vendredi à Dakar, d'aider l'équipe du Sénégal à retrouver sa première place africaine, lors de la prochaine édition de l'Afrobasket 2025 prévue en Côte d'Ivoire.

"Mon objectif aujourd'hui est d'aider le Sénégal à redevenir le numéro 1. Et pas pour une seule année mais pour plusieurs années. Je veux créer et construire quelque chose qui va durer. Nous allons gagner plus et dominer le basket africain", a-t-il dit, lors d'une conférence de presse.

La Fédération sénégalaise de basketball a récemment nommé le technicien américain comme nouvel entraîneur avec pour objectif, la "reconquête" du titre continental perdu depuis 2015. Il sera en poste jusqu'à l'Afrobasket 2025, prévu à Abidjan en Côte d'Ivoire.

"Je suis très content et excité d'être ici. J'ai toujours pensé que le Sénégal a les plus grands talents en Afrique. Quand j'entraînais le Nigéria, le Sénégal était considéré comme l'équipe standard et cela m'a inspiré pour gagner quatre championnats", a-t-il déclaré.

"Le Sénégal dispose de beaucoup de talents. Je prends tout le monde à témoin et j'espère que nous atteindrons cet objectif. Cela prendra du temps mais on y arrivera. Je suis impatient de commencer le travail", a-t-il laissé entendre, invitant à "la patience" dans l'atteinte des objectifs.

"J'aimerais aider à construire un état d'esprit chez les filles. La stratégie consistera à faire une pression sur le Nigeria. Nous allons entretenir et développer un certain état d'esprit chez nos filles pour trouver la meilleure composition. De telle sorte que quand nous retournerons à l'Afrobasket 2025, elles auront de l'expérience", a-t-il relevé

Pour le nouvel entraîneur du Sénégal, l'objectif est la première place, lors de cette prochaine compétition continentale, même si, le Mozambique, l'Angola, le Mali et le Nigeria restent de belles équipes.

Pré-qualification de la Coupe du monde 2026

L'instance fédérale a publié, lundi dernier, une liste de 26 joueuses convoquées pour des pré-qualifications de la Coupe du monde 2026. Les Lionnes affronteront lors de ce tournoi prévu à Kigali, le Brésil, la Hongrie et les Philippines.

Les Lionnes ont entamé, jeudi, leur stage de préparation.

"A Kigali, n'ayons pas beaucoup d'espoir. Le premier match est contre la Hongrie, elles sont quatrièmes en Europe. Le deuxième match, c'est contre le Brésil. Elles ont gagné la Coupe d'Amérique et ont même battu les Etats-Unis. Les Philippines ont battu la Chine. Certes, il y a des chances de gagner, mais elles sont minimums", a-t-il dit.

Il a précisé que l'objectif pour le Sénégal dans ce tournoi est de faire une belle participation. "Ce sera une belle préparation pour l'Afrobasket 2025. Nous jouerons avec beaucoup d'intensité et de pression", a-t-il soutenu.