Sénégal: Touba - Daouda Ngom salue les 'avancées significatives' de 'Touba Ca Kanam' dans la production de plants

Touba — Le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Daouda Ngom, a magnifié vendredi à Touba (centre), "les avancées significatives" de l'association "Touba Ca Kanam", dans la production de plants de qualité destinés au reboisement des artères de la commune.

"En termes de production de plants de qualité, +Touba Ca Kanam+ a fait des avancées significatives", a-t-il dit, lors d'une visite de terrain effectuée dans une des pépinières de cette association à but non lucratif, située à Keur Gol, un quartier de la commune de Touba mosquée.

Cette visite du ministre s'inscrit dans le cadre des préparatifs des journées de nettoiement (sétal sunu réw) et d'investissement humain, prévues les 3 et 4 août prochains, à Touba.

Ces événements se dérouleront, sous la présence effective du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, selon le ministre.

"Le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique soutient et va continuer à soutenir +Touba Ca Kanam+, à travers, la direction des eaux et forêts, l'Agence sénégalaise de la reforestation de la grande muraille verte", a-t-il ajouté.

Le ministre a expliqué que ce soutien sera matérialisé en termes de ressources humaines et de renforcement des capacités, pour produire plus de plants et reboiser davantage, la ville de Touba.

Touba, une des villes les plus peuplées du Sénégal, accueille chaque année, le Magal, un événement religieux qui attire près de cinq millions de personnes, a-t-il rappelé.

"Il est donc important pour nous de reverdir cette ville. Nous sommes présents et nous resterons engagés aux côtés de +Touba Ca Kanam+ ainsi que de toutes les autres associations communautaires", a-t-il insisté.

Daouda Ngom a précisé que la collaboration entre "Touba Ca Kanam" et son département, a démarré, dès sa prise de fonction.

Le président de "Touba Ca Kanam", Serigne Mame Mor Mbacké, a présenté à l'occasion, les différentes activités menées par son association.

Accompagné des autorités administratives de la région de Diourbel, Daouda Ngom s'est rendu par la suite dans les locaux du complexe Cheikh Ahmadoul Khadim de Touba.