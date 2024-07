Angola: Le Conseil des ministres approuve les règles de stockage

Luanda — Le Conseil des Ministres (CM) a approuvé vendredi, à Luanda, le diplôme qui établit les principes fondamentaux et les règles à observer dans l'enregistrement des installations de stockage, en vue d'en assurer l'efficacité.

La mesure, selon le communiqué distribué à la presse, lors de la réunion présidée par le Président de la République, João Lourenço, prévoit l'harmonisation, l'organisation et le fonctionnement efficace des marchés respectifs, ainsi que l'obtention d'informations pour soutenir la planification de politiques publiques et permettre un accès facilité aux producteurs, afin de favoriser le développement du pays.

Chasse

La séance a donné un avis favorable au Règlement sur la chasse et la gestion durable de la faune sauvage, un diplôme qui réglemente la Loi fondamentale sur les forêts et la faune sauvage, dans le but d'établir des normes sur l'exercice de la chasse, ainsi que de réglementer la gestion et l'utilisation durable des écosystèmes, en tenant compte des domaines environnementaux, économiques, sociaux et culturels.

Toujours dans le domaine forestier, le CM a approuvé le décret portant création du Conseil national pour la protection des forêts et de la faune sauvage et approuve les règlements respectifs, le Conseil étant un organe consultatif du Chef de l'État.

%

L'intention vise à assurer la participation des acteurs sociaux intéressés par la gestion participative des forêts et de la faune et à contribuer à la coordination institutionnelle dans la préparation des décisions, notamment de planification forestière et faunique, relatives à la protection des forêts et de la faune.

Travaux publics

Dans le secteur des Travaux Publics, de l'Urbanisme et du Logement, le Conseil des ministres a approuvé le décret présidentiel qui établit les règles et procédures relatives à la configuration, l'attribution, la transmission et l'extinction du Numéro d'Identification des Propriétés (NIP), ainsi que les modèles de Certificat d'Enregistrement et de modification des données d'enregistrement pour les bâtiments urbains et ruraux.

Ressources minérales

Dans cette zone, deux diplômes ont été approuvés interdisant l'exportation de deux minéraux, à savoir le quartz et le gypse.

L'objectif, selon le communiqué, est d'établir des politiques pour que les ressources minérales exploitées dans le pays soient transformées de préférence avant leur exportation, visant à valoriser l'industrie manufacturière, générer des emplois, promouvoir le transfert de compétences vers l'industrie nationale et garantir des recettes pour l'État.

Projet de Simplification des procédures

Dans le cadre du Projet de Simplification des procédures de l'Administration Publique, la réunion a également approuvé un diplôme qui prévoit des mesures concrètes pour l'autorisation de l'activité de commercialisation du gaz butane, qui consistent en l'élimination de quatre des onze exigences actuellement requises pour l'obtention d'une autorisation pour le vente de gaz butane.

Le certificat d'enregistrement commercial, l'extrait de casier judiciaire, le numéro d'identification fiscale et le certificat d'enregistrement statistique ont été supprimés, ainsi que la prolongation de la durée de validité de la licence de vente de gaz butane à cinq ans.

Instruments de coopération

Au cours de la même séance, a été approuvé l'Accord général de coopération entre l'Angola et le Malawi, qui vise à établir les termes et conditions générales de la coopération économique, technique, scientifique, culturelle et politique entre les deux pays et l'Accord entre le gouvernement angolais et le gouvernement russe, sur la Constitution et les conditions de fonctionnement des centres d'information et culturels.

De même, l'accord d'échange de notes entre l'Angola et le Japon, sur l'exemption de visa pour les porteurs de passeports diplomatiques, ainsi que le protocole de coopération entre le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme et son homologue marocain, ont été approuvés, pour renforcer la coopération entre les parties conformément aux exigences du droit interne et les engagements internationaux des États respectifs.

Le Mémorandum d'entente entre le ministère angolais des Relations extérieures (par le biais de l'Académie diplomatique Venâncio de Moura) et le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger (Académie marocaine d'études diplomatiques), a également reçu l'approbation du CM.

Le protocole d'accord entre l'Académie diplomatique Venâncio de Moura et l'Académie du service extérieur du ministère des Affaires étrangères et de la diaspora du Kenya ainsi que le Mémorandum d'entente entre l'Académie diplomatique Venâncio Moura et le Centre international de formation au maintien de la paix Kofi Annan du Ghana ont également été approuvés.

Le Conseil des Ministres est l'Organe Collégial qui assiste le Président de la République, en tant que Détenteur du Pouvoir Exécutif, dans la formulation et la conduite de la politique générale et de l'Administration Publique du pays.

Les sessions ordinaires ont lieu la dernière semaine de chaque mois, tandis que les sessions extraordinaires ont lieu chaque fois que le Président de la République les convoque à cet effet.