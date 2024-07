Maroc: Essaouira - L'INDH récompense les meilleurs produits innovants de l'artisanat

Essaouira — L'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) de la Province d'Essaouira a organisé, vendredi, une cérémonie de remise des Prix pour les meilleurs produits innovants de l'artisanat, à l'occasion du 25ème anniversaire de la glorieuse fête du Trône.

Cette cérémonie, qui s'est déroulée en présence notamment du gouverneur de la province, Adil El Maliki, du secrétaire général de la province, Driss Alahla, des chefs des services extérieurs, des élus locaux et des représentants des autorités locales et sécuritaires, ainsi que des acteurs de la société civile et d'autres personnalités, a mis en avant des créations exceptionnelles dans les domaines de la marqueterie en thuya et de la fabrication de produits végétaux en raphia.

Organisée par l'INDH, en partenariat avec la Direction provinciale de l'Artisanat et l'Union des coopératives du Complexe intégré de l'artisanat "Argana" d'Essaouira, cette initiative qui s'inscrit dans le cadre du Programme d'amélioration des revenus et de l'inclusion économique des jeunes, vise à encourager les artisans locaux à innover et à perfectionner le design de leurs produits.

Ainsi, dans le domaine de la marqueterie en thuya, le Prix du meilleur design pour la catégorie des coopératives, a été attribué à Hilal Khalil, dirigeant de la coopérative "Nirvana", tandis que le Prix du meilleur artisan local a été octroyé ex aEquo à Abdelhak Essalmi et Rachid Ammor, alors que le Prix du meilleur jeune artisan a été remis à Fatima Zohra Ait Zaouit.

S'agissant du domaine de la fabrication de produits végétaux en raphia, le Prix du meilleur design pour la catégorie des coopératives a été décerné à Hanane Zemzami, dirigeante de la coopérative "Hand Made", tandis que le Prix du meilleur artisan local a été remporté par Khadija Baba, alors que le Prix du meilleur jeune artisan est revenu à Khadija Jadli.

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, le directeur provincial de l'Artisanat, Mustapha Bouregba, a indiqué que cette initiative vise à mettre en valeur le savoir-faire traditionnel authentique dont regorge la province, tout en offrant aux artisans locaux l'occasion de développer et d'améliorer leurs compétences en design.

Il a, à ce titre, souligné que cette compétition, qui a suscité l'engouement de nombreux artisans locaux, permet non seulement de préserver et de promouvoir les métiers artisanaux traditionnels, mais aussi d'encourager l'innovation et la créativité.

M. Bouregba a également profité de cette occasion pour appeler à renforcer davantage des initiatives similaires à même de soutenir le développement du secteur artisanal à l'échelle provinciale.

De son côté, Nassima El Wardi, chef de service "Amélioration des revenus et inclusion économique des jeunes" à la Division de l'Action Sociale (DAS) de la province d'Essaouira, a fait savoir qu'un jury composé de professionnels du domaine a été constitué pour évaluer les candidatures.

"Ce jury, constitué d'experts en design et en artisanat, a pris en compte divers critères tels que l'originalité, la qualité de fabrication et l'impact esthétique des produits", a-t-elle expliqué, notant que cette approche rigoureuse visait à garantir une évaluation objective et à valoriser les créations les plus innovantes, tout en assurant une reconnaissance équitable des talents locaux.

Approchés par la MAP, les vainqueurs de cette compétition se sont réjouis de cette initiative, exprimant leur gratitude pour la reconnaissance de leur travail et leur enthousiasme quant à l'opportunité offerte.

Par ailleurs, ils ont exprimé leur espoir de voir de telles actions se multiplier afin de continuer à promouvoir le talent local et à encourager les jeunes artisans d'Essaouira.