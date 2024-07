Gabon: Le nouveau PCA de Comilog prend ses marques

Le nouveau Président du Conseil d'administration de la Comilog, le Général Doudou Lengoma, a pris ses marques en visitant les sites d'Okouma et celui du Bangombé, sous la conduite de Florent Pambo, Directeur des services miniers.

Aussi, était-il question pour lui, de prendre contact avec les responsables des différents services. Mais avant tout, il a effectué une séance de travail avec l'Administrateur Directeur général, Leod Paul Batolo. C'était les 22 et 23 juillet dernier à Moanda, cette ville minière.

Nommé en Conseil des ministres du 20 juin dernier et officiellement installé le 02 juillet 2024, dans les locaux du ministère des Mines, par le ministre Gilles Nembé, le nouveau président du Conseil d'administration de la Comilog, le Général Doudou Lengoma a pris ses marques. C'est en décidant de repositionner les mines, que le Chef de l'Etat gabonais a placé sa confiance en lui.

Tout d'abord, le Général président du Conseil d'administration a eu une séance de travail avec Leod Paul Batolo, Administrateur directeur général de Comilog. Ce dernier a présenté la vision globale de l'entreprise.

Après la séance de travail entre les deux hauts cadres de l'administration de la Compagnie minière de l'Ogooué (COMILOG), le président du Conseil d'administration s'est rendu sur le terrain par la suite. Première étape, visite des deux sites, Okouma (un gisement de manganèse et un plateau recouvert de savane et de forêts) et Bangombé(un gisement de manganèse de classe mondiale ayant une teneur moyenne de 46 %.).

Visite des sites terminée, le PCA a enfin pris attache avec les différents services de transformation de manganèse. Partout où il est passé, le Général a fait preuve d'esprit d'écoute tout en prenant des notes. Il n'a cessé, en bon pédagogue, de rappeler à tous, les valeurs du pragmatisme, de la performance et surtout du patriotisme, chères au Président de la transition, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema. Aussi, n'a t-il pas manqué d'inviter les syndicalistes à l'apaisement, au dialogue et à la cohésion sociale.

Tout en saluant les efforts du groupe Eramet, le nouveau PCA demande qu'il en fasse encore et trouver des solutions pour résorber le taux de chômage des jeunes dans la province du Haut-Ogooué en particulier et ceux du Gabon en général . La Comilog devra, pour lui, poursuivre l'effort collectif dans l'esprit de la restauration des institutions, pour la consolidation des acquis et la maitrise des nouveaux enjeux, par l'innovation et par la résilience.