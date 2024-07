"Un accident choquant et désastreux. Beaucoup ont perdu la vie soudainement, plus de 260 corps ont été récupérés jusqu'à présent, comme le rapportent les nouvelles locales ". C'est en ces termes que le Vicaire apostolique de Hosanna et Administrateur apostolique de Soddo, Seyoum Fransua, s'est adressé à l'Agence Fides, en référence au glissement de terrain qui a frappé la zone de Gofa, Kencho Shacha Gozdi Kebele, Geze Gofa Woreda, le 22 juillet dernier, provoquant une grave crise humanitaire.

"Nous avons immédiatement envoyé une équipe d'urgence du bureau du vicariat de Soddo, qui se trouve toujours sur les lieux de l'éboulement. Ce matin, une autre équipe du bureau du vicariat de Soddo, le directeur exécutif de la Commission sociale et de développement de la Conférence des évêques catholiques d'Éthiopie et le Catholic Relief Service d'Éthiopie se sont rendus sur place pour rencontrer les survivants, le chef de la Commission de prévention des catastrophes du gouvernement fédéral d'Éthiopie et les responsables administratifs de la région, et nous attendons d'autres indications", a ajouté Mgr Fransua.

"En outre, l'un des prêtres de Soddo s'est rendu sur place avec d'autres représentants de différentes confessions et institutions religieuses. Comme il vient de me le dire, 46 victimes ont été enregistrées à ce jour, avec une moyenne de six enfants par foyer.

Le gouvernement fédéral, les États régionaux, les municipalités et d'autres organisations non gouvernementales continuent de travailler ensemble pour récupérer les corps, les enterrer et tenter de répondre aux besoins fondamentaux des survivants. Nous ne savons pas encore combien de personnes sont mortes. Les survivants et les habitants des environs ont désespérément besoin d'une aide humanitaire immédiate. J'ai l'intention de me rendre sur place dès que possible pour apporter de l'aide.

Le prélat a exprimé publiquement sa profonde tristesse face aux immenses souffrances causées par la catastrophe. Il a souligné le besoin urgent d'aide humanitaire et a appelé à la solidarité et au soutien des partenaires locaux et internationaux pour faire face efficacement à la crise.

Face à cette grave situation, l'Église catholique éthiopienne, par l'intermédiaire de ses diverses agences et en coopération avec d'autres organisations humanitaires, intensifie ses efforts pour apporter secours et soutien. L'Église mobilise des ressources et se coordonne avec les communautés locales pour s'assurer que l'aide parvienne rapidement et efficacement à ceux qui en ont besoin.

"L'incident est si grave que nous nous efforçons tous d'être proches des personnes dans le besoin en ce moment", a déclaré l'évêque de Fransua, le Père Dejene Hidoto Gamo, O.F.M. Cap. Il s'agit d'une véritable crise humanitaire", a ajouté le Père Gamo, récemment nommé par le Saint-Père Vicaire apostolique de Soddo (voir Fides 19/06/2024).

"Nous sommes profondément attristés par le récent glissement de terrain qui a dévasté la région de Gofa, causant d'immenses pertes et souffrances ", peut-on lire dans le message envoyé à Fides par les responsables de l'Église catholique éthiopienne aux victimes et à la communauté catholique. En tant que responsables et membres de l'Église catholique, nous présentons nos plus sincères condoléances et nous nous engageons à apporter notre ferme soutien en ce moment difficile. Nos coeurs pleurent pour ceux qui ont perdu des êtres chers, des maisons et des moyens de subsistance dans cette calamité.

En réponse, l'Église catholique, par l'intermédiaire de Catholic Relief Services (CRS) et de l'Ethiopian Catholic Church-Social and Development Commission (ECC-SDCO), s'est rapidement mobilisée pour fournir une assistance et des secours immédiats. Nous sommes à vos côtés, offrant à la fois une aide matérielle et une consolation. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seuls ; nos pensées, nos prières et nos actions vous accompagnent".

Dans une lettre datée du 22 juillet 2024, le cardinal Berhaneyesus Demerew Souraphiel, archevêque métropolitain d'Addis-Abeba et président de l'Église catholique éthiopienne, a souligné la gravité de cette catastrophe et exprimé sa profonde tristesse, assurant la solidarité et le soutien continu de l'Église aux communautés touchées.

Vous trouverez ci-dessous une mise à jour de l'équipe d'intervention d'urgence de l'ECC-SDCO/S sur la situation actuelle, la réponse et l'implication de la communauté catholique et de l'Église, dans laquelle les évêques se disent reconnaissants pour tout soutien qui peut être apporté dans cette grave situation d'urgence.

Selon les données fournies par le Bureau des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA), outre les pertes en vies humaines, la catastrophe a profondément affecté plus de 50 000 personnes. Ce chiffre inclut les personnes déplacées, les blessés et les individus qui ont perdu leur maison et leurs moyens de subsistance. Plus précisément, 5 776 familles dans deux kebeles (petits hameaux) ont un besoin urgent d'abris. En outre, 596 familles ont été évacuées en raison du glissement de terrain. Parmi ces familles évacuées, 1 367 enfants sont particulièrement vulnérables et ont besoin d'un soutien et de soins immédiats.

"La situation se détériore rapidement", poursuit OCHA, "avec l'ensemble des 28 kebeles du woreda (subdivisions territoriales) identifiés comme étant à risque. Parmi eux, six kebeles ont été classés comme très vulnérables en raison de leur situation géographique et de l'intensité de l'impact. Ces zones subissent les effets les plus graves, notamment des dommages importants aux infrastructures et aux habitations. En outre, les précipitations continues augmentent la probabilité de nouveaux glissements de terrain et cette menace nécessite de nouvelles évacuations. Les conditions météorologiques sont imprévisibles et la situation pourrait encore se détériorer si les pluies persistent.

Malgré les conditions difficiles, des actions de réponse sont en cours. La Croix-Rouge a fourni des tentes à 100 familles, offrant ainsi un abri temporaire à ceux qui ont perdu leur maison. Les représentants du gouvernement fédéral sont activement engagés dans la zone touchée, travaillant avec les responsables locaux et les organisations humanitaires pour évaluer les besoins et coordonner l'assistance.

La présence de longue date de l'Église catholique et de ses infrastructures dans la région permet une coordination efficace des ressources et de la distribution de l'aide, garantissant que l'assistance parvient à ceux qui en ont le plus besoin en temps voulu.

En ce qui concerne les besoins sanitaires urgents des populations touchées, notamment la prévention des maladies et l'accès à l'eau potable et aux installations sanitaires, l'Église a mis en place des subdivisions ciblées au sein des centres de coordination des urgences (CCE). En outre, en réponse à l'impact psychologique profond sur les survivants, des programmes intégrés de soutien psychosocial ont été mis en oeuvre. Ces initiatives, soutenues par l'Église, visent à fournir des conseils et des services de santé mentale pour aider les victimes à gérer efficacement les traumatismes et le stress.

Les activités de sauvetage, telles que les services médicaux d'urgence et les opérations de recherche et de sauvetage, sont prioritaires. La collaboration entre CRS, ECC-SDCO et les partenaires internationaux garantit une approche holistique pour répondre aux besoins immédiats et à long terme, favorisant la résilience et le rétablissement des communautés touchées.

La vue d'ensemble présentée par OCHA souligne la gravité de la situation et le besoin urgent d'une réponse coordonnée et globale. La collaboration et le soutien continus de toutes les parties prenantes sont essentiels pour répondre aux besoins immédiats et atténuer les impacts à long terme de cette catastrophe.