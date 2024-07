Congo-Brazzaville: Marche sportive - La première édition de la course à obstacles 100% fun et 100% sportive débute à Pointe-Noire

Les organisateurs de la première édition du « reaktor challenge » ont annoncé les dates et détails de l'événement sportif qui sera accessible à toutes et à tous. Elle aura lieu le 28 juillet sur la côte sauvage de Pointe -Noire puis le 4 août sur la corniche de Brazzaville.

La première édition s'annonce attrayante et sera assise sur les performances individuelles autour des valeurs comme la détermination, l'endurance, la persévérance et le dépassement de soi. Elle vise à rappeler les bienfaits d'une activité physique tout en mobilisant les amoureux et consommateurs de la boisson «reaktor».

Les temps forts de la journée comprendront, entre autres, un parcours d'obstacle, un circuit de 15km autour de la côte sauvage, des épreuves diverses et variées comme un parcours de combattant tout au long de la matinée du 28 juillet, à partir de 10h00 sur la côte sauvage et le 4 août, sur la corniche du 15 août, à Brazzaville. Pour immortaliser cet événement, de nombreux lots à gagner seront mis à la disposition des participants. Cette course est inscrite dans un calendrier annuel qui regroupera des sportifs amateurs et professionnels, entreprises partenaires et donnant un accès à un cadre d'échanges et de cohésion d'activités.

" Le temps de course n'a pas d'importance, l'important c'est de franchir la ligne d'arrivée et d'être fier de soi en se disant que vous avez réussi à le faire. Frais de participation : 5000 FCFA via airtel money au 05 538 1010 ou au 06 648 1010 ou en point de vente chez Urban sport au warf », précise le communiqué de presse.

Notons que la marque internationale « reaktor » appartenant à l'entreprise Monarch Beverages est présente sur deux continents : en Amérique du Sud et en Afrique dans douze pays avec vingt ans d'existence. Au Congo, reaktor est produit depuis 2010 par la société Ragec SA qui est l'embouteilleur exclusif de Monarch Beverages.