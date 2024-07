Madagascar: Hippisme - Journée des Fleurs - Les vieux routards sur un air de revanche

La sixième réunion du programme de l'AHCEL aura l'air d'un jeu de bridge demain à Ambatolampy, faisant partie de la préparation de la Grande fête du Mimosa.

Les jockeys annonceraient leur couleur respective qu'ils souhaitent poser comme atout. La précédente réunion du 14 juillet dernier a déjà mis en lumière les jeunes jockeys face à leurs aînés. Quatre courses ont été remportées par quatre apprentis et jeunes jockeys issus de l'École des Courses Hippiques et de l'Élevage (ECHEL), à savoir Mamy Natolotra Randriamihaja, Mendrika Rakotomalala, Rado Tiana Sitrakiniaina et Mickael Lovanandrasana.

Mais comme la vengeance est un plat qui se mange froid, les vieux routards de l'hippodrome, Maminirina Randriamahenina ainsi que Richard Alfred, ne laisseront plus les victoires passées leur échapper demain. Quatre courses au programme mettront en scène des luttes acharnées entre plusieurs écuries.

La première course, le prix Rose, est réservée aux chevaux des catégories V et VI. Elle présente un duel entre Vatosoa, le poids lourd, et la dernière gagnante, Ariane de Klara. Cependant, si le jeune poulain Apache The King ne rencontre pas de problèmes de santé, il pourrait également être parmi les prétendants. Le bel alezan Sabak, qui descend d'une catégorie dans le Prix Tulipe réservé aux chevaux des catégories IV et II, suscite l'intérêt des parieurs en quête de surprises.

Cependant, la distance de 1900 mètres favorise Vision Nouvelle, malgré son poids plus léger. Un troisième larron pourrait également créer la surprise. La troisième course, le prix ACACIA, est réservée aux chevaux des catégories II et III. Elle entretient un suspense haletant. Deux gagnants de cette catégorie, Azteca Del Sol et America De Steller, se disputent la victoire sur une distance de 2100 mètres. Cependant, Mascotte de Star pourrait réjouir les amateurs de surprises.