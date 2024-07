Madagascar: Granite - Une pierre industrielle transformée pour la consommation locale

Madagascar dispose d'une grande potentialité de ressources minérales pour ne citer que les pierres industrielles.

La plupart des pierres industrielles de la Grande île comme le granite restent sous-exploitées. Puis encore, « cette roche magmatique est souvent exportée à l'état brut par des opérateurs étrangers puis réexportée sur le marché local une fois bien travaillée dans leurs pays d'origine moyennant un prix onéreux. Raison pour laquelle, nous nous lançons dans la transformation de cette pierre industrielle depuis cinq ans en vue de promouvoir la consommation locale », a expliqué Paule Marie, responsable au sein du Monde en Granite, à l'occasion de sa participation à la Foire Trano organisée quatre jours durant, au Kianja Barea à Mahamasina. « Bon nombre de Malgaches commencent à s'intéresser au granite pour la décoration d'intérieur ou d'extérieur surtout les revêtements muraux », a-t-elle ajouté.

Qualité exceptionnelle

Cette pierre industrielle a en effet plusieurs utilités. On peut citer, entre autres, la création des pierres tombales et l'aménagement paysager tels que les marches d'escalier, les murets, les margelles de piscine, les fontaines, les bassins et les allées en pavé. « C'est également très prisé pour la construction de plans de travail de cuisine et les plaquettes murales ainsi que la création de vases et de meubles de jardin », a-t-elle fait savoir.

En dépit de tout cela, la majorité des Malgaches méconnaissent encore les avantages de l'utilisation de cette pierre industrielle dans leur vie quotidienne. A la différence des simples matériaux de construction, cette pierre naturelle possède une qualité exceptionnelle grâce à sa dureté ainsi qu'à sa résistance à l'usure et aux conditions climatiques, sans compter son aspect élégant et écologique.

Palette de teintes

Il est à noter que Madagascar dispose d'une grande variété de granites, et ce, de différentes couleurs mais tout ne peut être exploitable faute de rentabilité, selon ce promoteur, étant donné que l'extraction de cette pierre industrielle nécessite un outillage plus sophistiqué que l'on doit importer. Il s'agit entre autres, de l'extraction par sciage au câble diamanté.

Par ailleurs, le granit malgache, issu des carrières locales, est notamment composé de feldspath alcalin, de quartz et d'un taux élevé de mica. Il offre ainsi une palette de teintes allant du rose au noir en passant par le beige et le gris clair et foncé, et ce, avec des paillettes naturelles.