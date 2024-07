Madagascar: Environnement des affaires - Des avancées significatives pour l'industrie et le commerce durable

Le Ministère de l'Industrialisation et du Commerce (MIC) de Madagascar a récemment marqué des points décisifs dans l'amélioration du climat des affaires et la promotion de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE).

Grâce à des initiatives stratégiques et des réformes réglementaires, le MIC a mis en avant son engagement envers un développement économique inclusif et durable.

En effet, ce ministère a soumis une nouvelle réglementation visant à encourager la responsabilité sociétale des entreprises. Cette initiative repose sur des principes fondamentaux qui renforcent la contribution des entreprises à la société tout en assurant une croissance économique durable, selon le ministre Edgard Razafindravahy et son équipe.

Selon les explications, les entreprises sont encouragées à considérer l'impact de leurs activités sur la société, notamment en termes de création d'emplois, de stabilité de l'emploi, et de respect des droits humains. Elles doivent également s'engager dans la protection de l'environnement, adopter une gestion éthique et transparente, et maintenir de bonnes relations avec les parties prenantes, y compris les employés, les clients, les fournisseurs et les communautés locales.

La transparence dans la communication des performances sociales et environnementales est essentielle pour garantir la confiance des parties prenantes. Les entreprises travaillent en collaboration avec les communautés locales pour développer des infrastructures nécessaires et répondre aux besoins de la société, notamment dans les domaines de la santé et de l'éducation.

Investissements

Parallèlement à la promotion de la RSE, le MIC a également initié une réforme majeure avec le projet de décret d'application de la loi n° 2023-002 relative au statut réglementaire de l'EDBM (Economic Development Board of Madagascar). Ce projet de décret vise à renforcer l'EDBM en tant qu'institution clé pour l'attraction des investissements.

Après 18 ans d'existence, cet organisme est consolidé comme point d'entrée principal pour les investisseurs. En plus de la promotion des investissements, l'EDBM devient le leader du secteur des affaires à Madagascar, fournissant des conseils, protégeant les investissements et prévenant les litiges. L'EDBM joue désormais un rôle coordonnateur dans les activités de développement économique du pays, participant activement à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques nationales d'investissement et des stratégies de développement du secteur privé.

Un Comité de Protection des Investissements et de Prévention des Litiges est également mis en place pour protéger les investissements stratégiques et prévenir les litiges. Un système de prévention des litiges, comprenant deux niveaux, est instauré pour recueillir les plaintes des investisseurs et les soutenir dans la résolution des conflits avant de recourir aux tribunaux.