Madagascar: Hépatites B et C - Objectif de réduction des nouvelles infections de 90% en 2030

Maladie qualifiée de silencieuse en Afrique, l'hépatite est pourtant une maladie répandue en Afrique, dont à Madagascar. 124 000 décès par an sont enregistrés sur le continent africain.

Dans le monde, plus de 3 000 personnes par jour décèdent de l'hépatite B ou C. Et pourtant, 90% des personnes atteintes d'hépatite virale l'ignorent. Il y a quelques années, l'objectif mondial était de réduire de 90%, d'ici à 2030, le nombre de nouvelles infections par hépatites virales chroniques B et C, et de 65% les décès liés aux hépatites virales B et C. L'OMS soutient que l'élimination de l'hépatite en 2030 n'est pas impossible. En avril 2024, cette organisation a tiré la sonnette d'alarme sur la nécessité d'accroître les efforts en termes de dépistage et de traitement dont les taux restent assez stationnaires.

La Journée mondiale contre les hépatites, le 28 juillet, est une occasion de faire connaître au public les hépatites (cause de la maladie, mode de transmission, risques, méthodes de prévention et de traitement...). Selon les statistiques, 1,4 million de cas d'hépatite A sont enregistrés chaque année ; 2 milliards d'hépatite B et 150 millions de personnes porteuses de l'infection chronique par l'hépatite C.

La vaccination et le dépistage figurent parmi les meilleurs moyens de lutte contre ces maladies dont certaines formes guérissent plus facilement, parfois, spontanément.