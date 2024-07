Maroc: La généralisation de la protection sociale, une des priorités des politiques publiques (Pdt de l'UAM)

Salé — La généralisation de la protection sociale doit être inscrite au coeur des priorités des politiques publiques de l'ensemble des pays, en vue d'édifier un État social résilient et fédérateur qui répond aux attentes de leurs citoyens et à l'aspiration à une vie digne des différentes catégories de leurs sociétés, a souligné, vendredi à Salé, le président de l'Union africaine de la mutualité (UAM), Moulay Brahim El Atmani.

S'exprimant à l'occasion de la tenue de la réunion du Comité directeur de l'UAM sous le thème "La mutualité en Afrique, un levier important pour l'atteinte de l'objectif de la généralisation de la couverture sanitaire universelle", M. El Atmani a indiqué que cette thématique cadre avec le chantier lancé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour la généralisation de la protection sociale.

"Ce chantier, dont la mise en oeuvre se consolide progressivement conformément aux Hautes Directives de SM le Roi, témoigne de la volonté Royale d'améliorer les conditions de vie de l'ensemble des Marocains, notamment à travers un accès équitable aux services médicaux et sociaux selon une approche holistique et fédératrice des efforts de l'ensemble des parties prenantes", a mis en avant M. El Atmani, également président de la Mutuelle générale du Personnel des Administrations Publiques (MGPAP).

Ce projet repose sur des mécanismes visant notamment à appuyer l'Assurance maladie obligatoire (AMO), ainsi qu'à mettre en place des outils pour faciliter l'accès à l'assistance sociale et soutenir le pouvoir d'achat des familles, a précisé M. El Atmani, qui vient d'être élu président de l'Union mondiale de la mutualité (UMM).

Cette réunion est une occasion d'échanger et de réfléchir conjointement à la façon optimale de concrétiser les objectifs fixés par les pays membres de l'UAM et d'établir un plan d'actions pour les années à venir.

Il a été aussi question d'exposer aux participants les lignes directrices du plan stratégique quinquennal 2021-2025, de débattre des moyens d'appui aux ressources financières de l'UAM et d'assurer une représentation régionale de l'UAM, outre l'examen et la validation des demandes d'adhésion des nouvelles mutuelles à l'Union.

Structure supranationale, l'UAM, dont le siège est à Rabat, est un instrument de mise en réseau du mouvement mutualiste en Afrique pour défendre et représenter les intérêts communs des organisations membres et apporter une assistance technique de premier ordre en matière d'amélioration de couverture sociale et de facilitation d'accès aux soins de santé à travers la solidarité mutualiste.

L'UAM est une plateforme résolument engagée à intensifier la coopération Sud-sud à travers l'échange d'expériences et d'expertises en matière de mutualité pour hisser haut l'action de la sécurité sociale. Il est de ce fait un espace d'échange, de dialogue, de coordination et de plaidoyer du mouvement mutualiste africain auprès des gouvernements et des instances nationales et internationales.

Créée en 2010 sur initiative marocaine et un engagement des pays africains, l'UAM compte parmi ses membres les mutuelles de 23 pays africains.