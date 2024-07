Maroc: Province de Taroudant - Lancement de projets de développement dans le cadre du programme d'urgence pour faire face aux effets du séisme d'Al Haouz

Le ministre de l'Equipement et de l'Eau, Nizar Baraka, a effectué, vendredi, une visite de terrain dans la province de Taroudant, au cours de laquelle il a lancé des projets de développement inscrits dans le cadre du programme d'urgence pour faire face aux effets du séisme d'Al Haouz.

Ainsi, au niveau de la commune de Tamaloukt, M.Baraka a procédé à la remise d'équipements au profit de l'unité mécanique régionale de Souss-Massa, avec un total de 21 engins et camions acquis pour un coût global de 28,85 millions de dirhams.

Ces équipements contribueront au renouvèlement et au renforcement des moyens matériels de l'unité régionale de la Direction Régionale de l'Équipement, du Transport et de la Logistique de Souss Massa.

Il s'agit aussi de faciliter les interventions rapides et efficaces lors des réparations des dommages causés par les inondations et les catastrophes, outre l'ouverture des pistes rurales de la région dans le cadre des conventions de partenariat et le déneigement des routes.

Au niveau de la commune de Tafingoult, le ministre a lancé les travaux de la deuxième section de la route nationale RN7 reliant Tafingoult à Tizi N'test.

Le projet vise à élargir et renforcer la route nationale numéro 7 reliant Al Haouz à Taroudant au niveau de la province de Taroudant entre le point kilométrique 281+213 et le point kilométrique 308+736 dans la province de Taroudant.

Le coût total de ce projet s'élève à 286 millions de dirhams pour une longueur totale de 27 km, et se compose de deux sections.

La première section s'étend sur 8 km et coûte 104 millions de dirhams, avec un taux d'avancement des travaux d'environ 10% alors que la deuxième section s'étend sur 19 km avec un coût de réalisation de 182 millions de dirhams.

Ce projet vise notamment la réalisation d'un axe routier avec de bonnes spécifications techniques dans les zones touchées par le tremblement de terre d'Al Haouz.

Il est question aussi de contribuer au développement des zones touchées par le séisme d'Al Haouz, améliorer le niveau de service et l'indice de sécurité routière, augmenter les échanges économiques, sociaux et touristiques entre les provinces d'Al Haouz et de Taroudant et réduire le temps de voyage entre les deux provinces.

Le projet comprend des travaux de terrassement, de construction d'ouvrages de drainage des eaux et de déviation de la route au niveau des points critiques.

Il porte également sur l'élargissement et le renforcement de la chaussée, ainsi que la construction de murs de soutènement pour limiter les glissements de terrain et les éboulements rocheux, outre des travaux de traitement et de protection des environs de la route.

Dans une déclaration à la MAP, M.Baraka a souligné que ces projets structurants s'inscrivent dans le cadre de la mise en oeuvre des Hautes Orientations Royales relatives à la gestion des effets du séisme d'Al Haouz, notant que ces chantiers auront un impact positif sur le processus de développement au niveau de la province de Taroudant.