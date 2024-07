Maroc: Berkane - Lancement de plusieurs projets de développement agricole et rural

Berkane — Le ministre de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki, a lancé, vendredi, plusieurs projets de développement agricole et rural au niveau de la province de Berkane à l'occasion de la fête du Trône.

Accompagné de professionnels et d'élus, le ministre a pris connaissance du projet de diversification des systèmes de production agricole et de promotion de l'auto emploi dans la commune de Chouihia.

D'un montant d'investissement de 30,319 millions de dirhams (MDH), ce projet s'inscrit dans le cadre des projets de l'agriculture solidaire du Plan Agricole Régional de la stratégie Génération Green.

Bénéficiant à 725 agriculteurs, le projet comporte la plantation de 1000 ha d'arbres fruitiers (caroubier, olivier et Catus), la distribution de 600 ruches et l'achat de reproducteurs d'ovins et de caprins. Le projet prévoit également l'aménagement de pistes et le creusement de points d'eau.

A cette occasion, M. Sadiki a donné le coup d'envoi aux travaux d'aménagement et de revêtement de 12 km de piste agricole pour un coût global de 6,9 MDH, ainsi qu'aux travaux de creusement de 6 points d'eau d'exploitation pour un investissement total de 2,9 MDH.

Toujours au niveau de la commune territoriale Chouihia, le ministre a pris connaissance de l'avancement du programme des pistes rurales dans la région de l'Oriental. Le bilan des réalisations pour la période 2020-2024 est de 577,89 km linéaires pour un montant de 350,21 MDH au profit de 25.000 bénéficiaires.

Les réalisations dans la province de Berkane pour la période 2020-2024 sont de 305 km et 103 km en cours de réalisation, pour un coût de 153 MDH. Le programme consiste en la stabilisation et le revêtement de pistes agricoles et la réalisation d'ouvrages d'art.

M. Sadiki a aussi donné le coup d'envoi aux travaux de stabilisation et de revêtement de 10 km de pistes dans la commune de Chouihia. D'un investissement global de 4,8 MDH, le projet devrait permettre de désenclaver près de 2.000 personnes de 3 douars, faciliter la commercialisation des produits agricoles et l'accès aux services de base, améliorer les conditions de vie de la population et limiter l'exode rurale.

Au niveau de la même commune, le ministre a pris connaissance du programme d'aménagement des points d'eau pour l'abreuvement du cheptel dans la région de l'Oriental. Le bilan des réalisations au titre de la période 2020-2023 est de 247 points d'eau réalisés et équipés pour un budget de 104,6 MDH.

Les réalisations dans la province de Berkane pour la période 2020-2023 sont de 37 points d'eau (dont 11 équipés en plaques solaires), pour un coût global de 19,9 MDH, alors que 28 points d'eau sont en cours de réalisation.

Ce programme vise à diminuer les charges des éleveurs et améliorer le niveau de vie des agriculteurs à travers l'amélioration de la productivité animale et la mobilisation de ressources en eau supplémentaires.

M. Sadiki a également a inauguré un point d'eau équipé en plaques solaires pour l'abreuvement du cheptel, réalisé avec un coût global de 1,39 MDH.

Dans une déclaration à la MAP, M. Sadiki a indiqué que cette visite de terrain à Berkane s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la Stratégie Generation Green, qui vise à jeter les bases et les piliers de la souveraineté alimentaire du Royaume.

Un total de 18 milliards de dirhams (MMDH) a été alloué pour la mise en oeuvre du plan régional de cette stratégie entre 2020 et 2030, dont 12 MMDH d'investissement étatique, qui bénéficieront à 8 provinces de la région de l'Oriental, dont Berkane avec une part de 2 MMDH, a-t-il précisé.

Les projets de développement lancés aujourd'hui dans la province de Berkane visent à désenclaver des fermes et des douars ciblés, à faciliter l'accès aux marchés voisins, à assurer la commercialisation des produits agricoles, à améliorer les revenus et le niveau de vie des agriculteurs et à réduire le phénomène de l'exode rural, a souligné le ministre.

Ces projets assureront également l'approvisionnement en eau potable, l'abreuvement du bétail et l'irrigation des arbres agricoles des douars ciblés afin de lutter contre les effets de la sécheresse, a-t-il poursuivi, notant que le projet d'agriculture solidaire lancé à Chouihia comprendra de grandes superficies de terres pour les arbres fruitiers et la mise en place d'unités de transformation et de valorisation des produits agricoles locaux afin d'augmenter les revenus des agriculteurs et des producteurs de cette région.

Il a ajouté que tous ces projets seront soutenus par l'accompagnement, la formation et l'encadrement des bénéficiaires, ce qui créera une dynamique économique en attirant des entreprises et en créant des coopératives de services, faisant ainsi des chaînes de production locales une locomotive pour le décollage de l'agriculture solidaire dans la province de Berkane.