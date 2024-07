Tunisie: Mercato - Coventry et Hull City veulent Hannibal Mejbri

Le milieu mancunien est pisté par deux clubs anglais.

Le stratège Hannibal Mejbri pourrait à nouveau quitter Manchester United cet été après y avoir débuté la préparation. Redevable d'une année de contrat aux Mancuniens, Mejbri, milieu offensif de 21 ans, est actuellement pisté par Copenhague qui serait intéressé par un prêt avec option d'achat.

Cependant, le club danois devra faire face à la concurrence des Ecossais de Glasgow Rangers qui veulent aussi enrôler le milieu des Red Devils sous forme de prêt. Passé la saison passée par le FC Seville, toujours sous forme de prêt, Mejbri reste un joueur courtisé en dépit du fait qu'il n'a pas brillé en Espagne. Sur Transfermarkt, sa valeur oscille autour de 9 millions d'euros.

Yassine Werzli entre la Suisse et la Suède

Le tout jeune axial marsois s'apprêterait à franchir un palier. Régulier avec l'ASM la saison passée, l'axial Yassine Werzli, 22 ans, pourrait changer d'air et se trouve dans les viseurs des Suisses du FC Wil 1900 et des Suédois de l'IKBrage. Pur produit du club du Saf-Saf, Werzli est promis à un avenir radieux depuis ses classes. Talent précoce, il a été surclassé à 15 ans vers les U17 de l'AS Marsa et a fourbi ses armes chez les séniors un peu moins de deux ans après.

Ce faisant, il a ainsi vécu son baptême du feu face au SAMB quant l'ASM végétait dans les divisions inferieures. Par la suite cependant, Werzli a connu le retour de l'ASM parmi l'élite et a surtout brillé lors de la finale de la Coupe de Tunisie face au CSS en 2021-2022. Vif, excellent dans le jeu aérien, précis dans sa relance et avec toujours un temps d'avance dans la couverture, ce joueur n'a pas manqué de faire parler de lui pour peu qu'il garde la tête froide.

%

Coventry et Hull City lorgnent du côté d'Elias Saâd

L'ailier gauche de 24 ans, Elias Saâd, sociétaire du FC Sankt Pauli, est sous les radars de Coventry City et de Hull City. Coventry a ainsi transmis une offre de 8 millions d'euros alors que le joueur est coté 3 millions d'euros sur Transfermarkt. Hull City, à son tour, vient de transférer Jaden Philogene contre un chèque de 15,5 millions d'euros et serait tenté par le recrutement de Saâd.

Aziz Saihi opte pour la Serbie

Mohamed Aziz Saihi, 23 ans et ex-arrière gauche du CSS, a signé un engagement de deux ans au profit du FK Javor Ivangija, club divisionnaire serbe. Par le passé, prêté en 2021 à l'OB, le joueur avait passé une saison sous la casaque des Cigognes avant de retrouver son club employeur.

ESS: Boughattas signe un nouveau contrat

Le défenseur Zied Boughattas a paraphé un nouvel engagement de deux ans avec l'Etoile Sportive du Sahel. Libre de droit depuis presque un mois, Boughattas rempile et a de suite fait partie du contingent de joueurs en stage de dix jours à Gammarth. A 33 ans, Boughattas, pur produit de l'Etoile avec un premier contrat professionnel signé en 2010, a aussi évolué sous la bannière d'Enppi en 2020 avant de revenir à Sousse. Toujours volet recrues étoilées, l'attaquant béjaois Wissam Chihi, 22 ans, a signé avec l'Etoile du Sahel un contrat de deux ans, jusqu'en été 2026. Produit du Club Sportif de Téboursouk, Chihi, joueur polyvalent (qui peut jouer en tant que milieu offensif), a fait ses classes chez les juniors de l'OB et a aussi évolué à Jendouba Sport avant de retrouver les Cigognes.

USM : Ghorbel arrive

L'USM a finalisé avec l'ex-latéral droit du CSS, Mahmoud Ghorbel. Par ailleurs, le contrat du milieu Alaeddine Dridi a été résilié d'un commun accord. Dridi, 26 ans et ex-sociétaire du CAB, avait opté pour les Bleus en 2022.

Le CAB prend deux attaquants

Le Club Athlétique Bizertin a recruté deux avants, Khalil Balbouz et Ahmed Amri. Les deux néo-cabistes ont paraphé des engagements de deux saisons chacun.

Tir groupé de l'ASG

22 joueurs de l'Avenir Sportif de Gabès étaient présents à la reprise des entraînements, ce jeudi 25 juillet. La Zliza tient six recrues alors que le groupe de joueurs (22 au total) a repris en milieu de semaine les entrainements. Les nouveaux sont Mohamed Ameur Jouini, Mohamed Amine Khaloufi, Fedi Slimane, Ahmed Ajal, Mohamed Bennour et Mohamed Ali Saïdi. Par ailleurs, volet reconductions, Iheb Ben Amor, Houcine Mansour, Tej Islam et Nouri Beji ont rempilé. Enfin, deux Brésiliens sont actuellement soumis au jugement du staff technique.