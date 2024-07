Seychelles: Les herbiers marins du pays capturent presque la même quantité de CO2 que les émissions énergétiques locales

Les résultats d'une vaste évaluation de la distribution des herbiers marins entreprise dans la zone économique exclusive (ZEE) des Seychelles par des chercheurs indiquent que ces écosystèmes d'herbiers marins stockent le dioxyde de carbone (CO2) à un taux de 510 000 tonnes par an.

Selon un communiqué de presse conjoint du Seychelles Conservation and Climate Adaptation Trust (SeyCCAT) et du ministère de l'agriculture, de l'environnement et du changement climatique, ce chiffre est presque équivalent aux émissions annuelles du secteur énergétique local et presque trois fois les émissions du secteur des transports.

Le Dr Gwilym Rowlands, spécialiste de l'observation de la Terre à Oxford, a dirigé les recherches en partenariat avec plusieurs organisations locales et internationales et l'Agence aérospatiale allemande (DLR).

À l'aide d'images satellite et de relevés méticuleux au sol, l'équipe de recherche a cartographié 1 599 kilomètres carrés d'herbiers marins dans une ZEE de 1,4 million de kilomètres carrés. Cette vaste zone, équivalente à 29 000 terrains de football, a été identifiée comme une ressource importante capable de stocker 18,9 millions de tonnes de carbone organique, soit 69 millions de tonnes de CO2.

Le projet de recherche, intitulé « Seychelles Seagrass Mapping and Carbon Assessment Project », a été lancé en 2020. Il s'aligne sur l'engagement du gouvernement de sauvegarder 50 % de ses écosystèmes de carbone bleu, y compris les mangroves et les prairies sous-marines, d'ici 2025 et d'atteindre une protection de 100 % d'ici 2030.

%

Chercheurs à l'atoll de D'Arros (H. Grimmel, Save Our Seas Foundation) Photo License: All Rights Reserved

Les Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental, se sont engagées lors de la 27e Conférence des Parties (COP27) à Sharm El-Sheikh, en Égypte, à protéger à 100 % l'ensemble de leurs mangroves et prairies sous-marines.

Cet engagement a été pris en tant que contribution déterminée au niveau national (CDN) dans le cadre de l'Accord de Paris, dans le but d'inclure ces écosystèmes d'herbiers marins dans l'inventaire national des gaz à effet de serre des Seychelles (NGGI).

Pour soutenir l'objectif du pays, le projet a été conçu pour identifier la distribution et l'étendue des habitats d'herbiers marins dans la ZEE des Seychelles, ce qui permettrait ensuite de quantifier la quantité et le taux auxquels ces habitats stockent le carbone.

Selon le communiqué de presse, « d'autres résultats ont indiqué que la plupart des habitats d'herbes marines dans les eaux seychelloises se trouvent autour du plateau de Mahé et du banc d'Amirantes, ces zones abritant respectivement 32,9 % et 30,3 % des herbes marines des Seychelles ».

En examinant la distribution des herbiers marins dans le cadre du Plan d'espace marin des Seychelles (SMSP), les chercheurs ont pu identifier que 99,5 % des habitats d'herbiers marins des Seychelles se trouvent heureusement dans des zones de haute biodiversité et des zones de biodiversité moyenne et d'utilisation durable, ainsi que dans des zones protégées antérieures au SMSP.

Ils se sont toutefois inquiétés du fait que les prairies marines les plus diversifiées autour de Praslin et dans la région d'Au Cap, où au moins sept espèces ont été recensées, se trouvent malheureusement dans des zones à usages multiples. Il ne s'agit donc pas d'une zone protégée existante.

L'étude approfondie, qui comprend le travail de 50 chercheurs, principalement seychellois et couvre plus de 20 institutions, a maintenant quantifié l'importance des herbiers marins en tant qu'écosystème de carbone bleu pour les Seychelles. Elle fournit donc les données scientifiques solides nécessaires pour éclairer les décisions politiques concernant la protection des herbiers marins aux Seychelles.