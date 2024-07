Tunisie: Jeux olympiques Paris 2024 - L'espoir est permis

Après Rihab El Oualid qui a fait son entrée en lice jeudi, d'autres sportifs tunisiens s'apprêtent à en faire autant aujourd'hui. Ils sont assez nombreux et la journée semble importante pour un certain nombre d'entre eux.

En effet, il y a des disciplines où la Tunisie a toujours eu des compétiteurs qui ont leur mot à dire. Si en natation, le porte-drapeau n'est pas Ayoub Hafnaoui, c'est le jeune Ahmed Jaouadi qui sera présent. En escrime, nous n'avons plus les Besbes et compagnie, mais les Ferjani ont pris le relais et nous devons nous attendre à un parcours intéressant et pourquoi pas plus qu'honorable.

Il va sans dire que dans les sports de combat, et avec cette élimination directe qui pèse sur les compétiteurs (il y a certes des repêchages) peut tout changer d'une passe à l'autre. C'est une question de tirage au sort qui pourrait être clément ou mettre le sujet directement contre le ou les prétendants sérieux.

Il y a aussi l'aspect compétitif qui s'aiguise en fonction de la marche de l'épreuve. Un succès appelle un autre, l'application, la concentration et le désir d'aller jusqu'au bout sont des motivations qui comptent.

Revenons à la natation. Ahmed Jaouadi a donné des signes très positifs il y a quelques semaines. Son entraîneur n'est pas du genre à se livrer à des déclarations d'annonces qui ne veulent rien dire, mais il doit garder pour lui cette belle évolution de son protégé. Jaouadi est théoriquement parmi les favoris, il a affaire à des monstres qui sont là depuis des années et qui ont déjà goûté aux joies des podiums, mais... Hafnaoui était dans la même position il y a quatre ans.

Tout peut arriver avec un jeune mature qui a effectué des progrès énormes et qui jouit d'un potentiel extraordinaire.

Disons que se qualifier en finale pour ce 400 mètres d'aujourd'hui ce sera énorme. Il faut savoir attendre et ne pas brûler les étapes.

Escrime : les Ferjani, une tradition familiale

En escrime, ce sera l'entrée en lice de Farés Ferjani. L'escrime est une véritable tradition dans cette famille. Et Farés est un produit tunisien qui vaut son pesant d'or. Il sera en piste, mais tout dépendra du tirage au sort pour voir plus clair et essayer de tracer le parcours d'un élément de valeur qui promet.

Au pistolet à air comprimé, ce sera le même raisonnement. Dans ce genre de spécialité, l'association de l'athlète et son arme est complète. Un rien peut tout faire changer. Un rien peut propulser le prétendant vers des places où on commence à croire en ses chances.

Aviron : Mohamed Taieb aux épreuves de séries

L'aviron est de ces disciplines qui font leur bonhomme de chemin, sans beaucoup de bruit, mais qui avancent. Le skiff est très apprécié en dépit de ses exigences. Nous possédons des jeunes filles et garçons qui savent se battre. Aujourd'hui ce seront les séries auxquelles prendra part Mohamed Taieb.

Judo et Tennis figureront au programme et nous aurions bouclé cette première journée.

Nous espérons que cette amorce de la compétition soit positive. Cela influera sur le mental du reste de la délégation. Une délégation où on signale beaucoup de solidarité entre les jeunes qui ont effectué ce déplacement qui marque un centenaire pour la ville de Paris qui reçoit, rappelons-le, les J.O. pour la troisième fois.

Le programme d'aujourd'hui :

Natation

Ahmed Jaouadi : de 11h00 à 13h00 ( Séries 400 mètres Nage libre)

Finales : de 20h30 à 22h30

Escrime

Au grand Palais

Sabre individuel : Farés Ferjani de 10h00 à 16h30

Pistolet air comprimé : Olfa Charni de 9h à 13h30

Aviron (skiff)

Mohamed Taieb : de 9h00 à 13h30

Judo

Oumaima Bédoui : de 10h00 à 14h00

Éliminatoires

Tennis

Moez Chargui : de 12h00 à 23h00 (1er tour)