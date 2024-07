Afrique: JO-2024 - Ouverture des 33e Jeux olympiques

PARIS — La cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques Paris 2024 (26 juillet - 11 aout), s'est déroulée aux bord de la seine en présence de 206 délégations, dont la délégation algérienne.

La délégation algérienne, composée d'une trentaine de personnes entre athlètes, entraîneurs et officiels a fait son apparition sur la Seine en sixième rang après celles de la Grèce, de l'équipe des réfugiés, d'Afghanistan, d'Afrique du Sud, et d'Albanie.

Lire aussi : JO-2024: début de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris

Conduite par les porte-drapeaux, la judokate Amina Belkadi et Yasser Mohamed Tahar Triki (triple saut) la délégation algérienne, qui a partagé son embarcation avec celles d'Albanie et d'Allemagne, a été saluée à son passage devant la tribune officielle par le ministre de la Jeunesse et des Sport, Abderrahmane Hammad.

L'Algérie sera représentée dans cette édition des JO par 46 athlètes dans 15 disciplines.

Six athlètes algériens feront leur entrée lice samedi dans quatre disciplines : badminton (double mixte), tir sportif (pistolet à air comprimé 10 m, messieurs), canoë-kayak (slalom K1 dames), et aviron (skiff individuel messieurs et dames).