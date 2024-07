Afrique du Nord: Algérie-Tunisie - Impératif d'assurer rapidement une protection internationale pour le peuple palestinien

ALGER — L'Assemblée populaire nationale (APN) et l'Assemblée tunisienne des représentants du peuple (ARP), ont mis l'accent, vendredi dans un communiqué conjoint, sur la nécessité d'assurer rapidement une protection internationale en faveur du peuple palestinien, d'acheminer des aides humanitaires et médicales et d'accélérer les procédures de poursuite contre l'entité sioniste".

A l'occasion de la visite officielle qu'effectue le président de l'APN, M. Brahim Boughali, en Tunisie, à l'invitation de son homologue, M. Ibrahim Bouderbala, les deux Assemblées ont dénoncé, dans un communiqué conjoint, "la politique de deux poids deux mesures actuellement adoptée" vis-à vis- de la cause palestinienne.

Les deux parties ont également appelé à "assurer rapidement une protection internationale pour le peuple palestinien, à acheminer les aides humanitaires et médicales et à accélérer les procédures de poursuite contre de l'entité sioniste".

Après avoir passé en revue les développements dangereux et la situation à Ghaza et dans les territoires palestiniens occupés suite à l'agression barbare et fasciste continue de la machine de guerre sioniste, les deux parties ont "condamné énergiquement l'agression barbare continue et les crimes abjects menées par l'entité sioniste contre le peuple palestinien sans défense, faisant, ainsi, des dizaines de martyrs et de blessés quotidiennement à Ghaza et en Cisjordanie".

Ils ont également condamné les plans sionistes visant à annexer la Cisjordanie et Al-Qods, "les violations des droits des prisonniers et des détenus, la recrudescence des agressions des colons, l'expansion des colonies et la profanation de la mosquée d'Al-Aqsa, tout en imputant la responsabilité de ces crimes à l'occupation.

Les deux assemblées ont réaffirmé, à travers leur communiqué conjoint, "la légitimité de la lutte du peuple palestinien contre l'occupation pour la libération de ses territoires et le recouvrement de ses droits, notamment son droit à établir son Etat indépendant souverain avec El Qods pour capitale".

Ils ont par la même appelé les parlements nationaux et les assemblées parlementaires régionales et internationales à "poursuivre l'action en soutien à la question palestinienne, à oeuvrer à mettre fin à l'agression, à accélérer les opérations de secours et à acheminer les aides aux civils palestiniens sous blocus".

Par ailleurs, les deux parties ont salué "la résilience héroïque du peuple palestinien et sa vaillante résistance devant la machine de guerre sioniste barbare appuyée par l'occident", soulignant la nécessité "d'unifier les rangs palestiniens et de mettre fin à la division, en vue de réaliser les aspirations du peuple palestinien à l'unité, à la liberté et à la souveraineté nationale", ajoute le communiqué.

Les deux assemblées se sont félicitées, dans le même sens, des positions positives de plusieurs pays amis et des réactions populaires et institutionnelles à travers le monde en faveur du droit légitime du peuple palestinien à mettre un terme à l'occupation conformément aux lois internationales et à la Charte des Nations unies.

Elles ont également appelé à "l'arrêt immédiat et permanent de l'agression sauvage continue contre le peuple palestinien sans défense, en application des nombreuses résolutions adoptées par le Conseil de sécurité, à procéder à la reconstruction de Ghaza, au retour des réfugiés à leurs foyers et à redoubler d'efforts afin d'empêcher toute escalade de guerre et les menaces qu'elle représente pour la sécurité et la stabilité de la région", souligne le communiqué conjoint.

Tout cela, ajoute le communiqué, découle "de la profonde conviction des relations privilégiées unissant l'Algérie et la Tunisie, des liens fraternels solides entre les deux peuples frères liés par une histoire et le destin communs, de la volonté et de la détermination de renforcer davantage les liens de solidarité ainsi que de promouvoir la coopération et la complémentarité, au mieux des intérêts communs des deux pays et des deux peuples, en vue de faire face aux différents défis que connaît le monde d'aujourd'hui".