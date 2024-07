Maroc: Dakhla vibre au rythme du 16è Festival national de la chanson hassanie

Dakhla — Le coup d'envoi de la 16ème édition du Festival national de la chanson hassanie, a été donné vendredi soir à Dakhla, dans le cadre des festivités marquant la célébration de la glorieuse Fête du Trône.

Organisé par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication -Département de la Culture-, cet événement éclectique, tenu sous le signe "La chanson Hassanie, une mélodie qui relate l'authenticité du patrimoine marocain", se propose d'accorder un intérêt particulier à la culture hassanie, en tant que patrimoine visant la préservation de l'identité marocaine et le renforcement de l'attachement aux coutumes et traditions qui symbolisent l'unité du pays.

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ce rendez-vous de trois jours, qui bénéficie du concours de la wilaya de la région de Dakhla-Oued Eddahab, du Conseil régional et de la commune de Dakhla, vise également à mettre en avant l'aspect artistique de la culture hassanie et à préserver ses traditions, us et coutumes et manifestations, étant donné qu'elle fait partie intégrante des composantes de l'identité marocaine authentique.

S'exprimant à cette occasion, le directeur régional de la Culture, Mamoune El Boukhari, a indiqué que ce Festival s'inscrit dans le cadre des démarches visant à soutenir les efforts visant à préserver l'identité culturelle hassanie, conformément aux dispositions de la Constitution du Royaume.

La continuité de ce Festival, a-t-il enchaîné, démontre les efforts déployés par le Département de la Culture, visant à promouvoir et à valoriser le patrimoine culturel et artistique hassanis.

M. El Boukhari a relevé que cet évènement culturel présente également une opportunité pour encourager les artistes issus des provinces du Sud du Royaume et affiner leurs talents, à même de contribuer à la préservation du patrimoine culturel hassani.

Cette 16ème édition qui se déroule sur la place avoisinant la Maison de la Culture "Al Walaa" à Dakhla, connaît l'organisation d'une série de soirées musicales alléchantes, avec la participation d'une vingtaine de troupes musicales représentant les régions du Sud du Royaume, ainsi que des groupes en provenance de Mauritanie.