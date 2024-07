Afrique: Un leadership Royal visionnaire pour une Afrique prospère

Rabat — Animé d'une ferme conviction que le développement socio-économique de l'Afrique passe par une coopération fructueuse et profitable à tous les pays africains, le Maroc, sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, a multiplié les initiatives porteuses d'espoir pour le Continent.

Le mégaprojet de Gazoduc Nigeria-Maroc, l'Initiative Afrique-Atlantique, les investissements énormes de grands groupes marocains en Afrique, l'effacement de la dette des pays africains les moins avancés et la valorisation et la sauvegarde du canal des Pangalanes à Madagascar, sont des actions parmi d'autres qui illustrent l'attention particulière accordée par le Souverain à l'essor de l'Afrique.

Depuis Son intronisation, SM le Roi a insufflé une dynamique nouvelle au partenariat Maroc-Afrique, animé en cela par une foi inébranlable en la communauté du destin et l'impératif de fédérer les efforts pour permettre à l'Afrique d'occuper le rang qui lui échoit.

A la faveur de cette volonté Royale, le Maroc a noué des partenariats fructueux avec différents pays africains. Près de 1.500 accords de coopération lient désormais le Royaume aux États du continent, reflétant l'engagement constant du Souverain pour une coopération interafricaine riche et diversifiée.

Cet engagement en faveur d'une Afrique prospère ne s'est jamais démenti, étant inscrit au coeur de la politique étrangère du Royaume qui a toujours veillé à placer le Continent au coeur de ses choix stratégiques.

"L'Afrique est un choix de coeur et de raison. C'est un choix clair et volontariste, matérialisé par Notre engagement à travers de nombreuses initiatives qui dynamisent et promeuvent la coopération et le développement économique interafricain. Un choix de faire aujourd'hui de l'investissement un moteur de développement économique et social et d'intégration régionale et continentale en Afrique", avait affirmé Sa Majesté le Roi dans un message adressé à la Conférence de lancement du Forum africain des investisseurs souverains en juillet 2022.

Pour concrétiser la vision Royale d'une Afrique prospère, le Souverain a effectué de nombreuses visites dans divers pays du continent, où Il a lancé des projets d'envergure au service de partenariats "gagnant-gagnant".

Parmi ces projets phares destinés à favoriser l'intégration régionale, il y a le gazoduc Nigeria-Maroc, dont la cérémonie de lancement du projet de réalisation a été présidée, en 2016 à Abuja, par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et l'ancien président nigérian Muhammadu Buhari.

Dans ce même esprit, le Royaume a créé un cadre institutionnel regroupant les 23 États africains atlantiques pour consolider la prospérité partagée dans la région. Le Souverain S'est dit, dans ce sens, convaincu que cette Initiative, qui vise à favoriser l'accès des États du Sahel à l'Océan Atlantique, "transformera substantiellement l'économie de ces pays frères et, au-delà, toute la région".

De l'avis de nombreux responsables étrangers, cette Initiative ambitieuse, qui cadre avec l'approche multidimensionnelle de Sa Majesté le Roi, dédiée au continent, entraînera une véritable transformation au sein de la région.

Cette Initiative "vise à créer un espace de développement, de solidarité et de stabilité dans le continent", a affirmé le ministre gambien des Affaires étrangères, Mamadou Tangara, dans une déclaration à la MAP à l'occasion de la glorieuse Fête du Trône.

Un point de vue partagé par le vice-président de la République du Salvador, Félix Ulloa, pour qui cette Initiative pionnière "est de nature à consolider l'intégration économique régionale et à favoriser un environnement propice à la croissance et au développement durable".

Dans ce sens, le parlement panafricain a qualifié, lui aussi, d'"ambitieuse et inclusive" cette vision du Souverain, qui tend vers la réalisation du rêve d'une Afrique prospère et interconnectée.

Autre acte généreux en faveur du continent, la décision du Maroc d'annuler la dette des pays africains les moins avancés, tout en exonérant totalement leurs produits des droits de douane à l'entrée du marché marocain.

Les initiatives de SM le Roi en faveur d'une Afrique qui s'affirme ne se limitent pas au secteur public. En sus des commissions interétatiques mises en place lors des visites Royales en Afrique, le Royaume veille à un rôle de plus en plus agissant du secteur privé, en vue de permettre à l'Afrique de s'ériger comme destination privilégiée des investissements tant marocains qu'étrangers.