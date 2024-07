Ile Maurice: Drany Clair signe son quatrième sacre d'affilée

Il avait déjà convaincu la veille, Drany Clair est venu mettre un point d'exclamation à la compétition de slalom de cette 9e édition du Rodrigues International Kitesurf Festival.

Avec seulement trois courses au programme d'hier, le Rodriguais a conclu sa campagne en signant un carton plein, sept victoires pour autant de courses disputées, lui permettant de rafler son quatrième titre d'affilée.

Grand habitué du spot d'Anse Mourouk, Drany Clair n'a rien laissé au hasard malgré le changement de parcours puisque les trois courses s'étendaient de l'île aux Chats pour venir s'achever devant la plage de Mourouk. Presque sa marque de fabrique, le médaillé d'argent aux Jeux des îles de l'océan Indien de 2019 a lancé ses courses en prenant une avance considérable sur ses concurrents qui n'ont jamais pu le rattraper en sept courses.

S'il remporte donc son quatrième titre d'affilée lors de ce festival, Axel Clair, coordonnateur du festival, précise que Drany Clair était, quasiment, assuré du titre dès sa première victoire hier. «Il faut savoir qu'il faut un minimum de six courses pour attribuer un champion. Le quota a été rempli et c'est presque frustrant pour les riders car Drany a dominé la compétition de bout en bout. 7 courses et 7 victoires avec une avance aberrante ! Ça montre qu'il y a un autre niveau et que malgré lui, peu importe la compétition, il reste sérieux et s'applique jusqu'à ce qu'il passe la ligne d'arrivée», soutient Axel Clair.

%

Si ce dernier se dit satisfait de la compétition, il n'a pas manqué de mettre en avant le niveau du peloton qui est resté dans le sillage du champion en titre, notamment les Seychellois Bertrand Lablache et Medy Radegonde qui sont venus compléter le podium pour leur première participation à la compétition de kitesurf à Rodrigues. «Si on regarde sur les chronos, on constate qu'ils terminent à plus de 10 secondes de Drany. Ce sont des secondes faciles à grappiller avec l'entraînement et on espère que l'an prochain, le peloton soit d'un niveau plus élevé», indique le coordonnateur du festival.

De retour à 35 ans, après être venu sur l'île à l'âge de 13 ans, Bertrand Lablache raconte comment il compte aller rejoindre ses amis rodriguais après «une compétition difficile d'un bon niveau. Hier (jeudi), le vent était bon, mais le vent était léger aujourd'hui (vendredi). On a persévéré, et on n'a pu finir nos courses malgré ça.On retourne au travail aux Seychelles avec des compétitions locales à venir.»

Saluant l'accueil de ses amis rodriguais, Medy Radegonde a été ébloui par tout ce que lui offrait ce festival même si la deuxième journée fut beaucoup plus dure physiquement. «Le vent a baissé au début du parcours et j'ai même entamé la compétition, mais je me suis relevé en enchaînant de bonnes positions. Ce fut une bonne ambiance. et je souhaite que plus de monde puisse connaître cet évènement et vienne y participer», confie le Seychellois qui s'attaquera, prochainement, à la traversée Mahé-Praslin, une compétition internationale où il souhaite voir la participation des Rodriguais et des Mauriciens.

Le festival se poursuit aujourd'hui avec la compétition de beach-volley à partir de 10h. Le mini-raid ainsi que la compétition de windsurf restent à l'étude pour ce week-end.