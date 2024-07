Ile Maurice: Les voyages de l'ex-speaker intéresse l'opposition

Le député du Parti travailliste (PTr), Patrick Assirvaden, a déposé une question à l'Assemblée nationale pour connaître le nombre de voyages de Sooroojdev Phokeer, en tant que speaker, ainsi que le coût des billets d'avion et le montant des per diem empochés.

Toutefois, la question est en huitième position sur la liste des interpellations réservées au Premier ministre. En avril 2023, Sooroojdev Phokeer avait rejeté cette même question déposée alors par son collègue Osman Mohamed. On se souviendra que sir Anerood Jugnauth, alors Premier ministre, avait refusé aussi de répondre à Aadil Ameer Meea qui recherchait des informations similaires sur l'ancienne speaker Maya Hanoomanjee.

Toujours pour la séance de mardi prochain, le Dr Farhad Aumeer, toujours du PTr, a dans sa ligne de mire un recrutement au poste de Health Complaints Coordinator/Senior Health Complaints Coordinator au ministère de la Santé. Il s'intéresse aux qualifications de celui a été engagé. Il aura également une question sur le recrutement de General Workers dans ce même ministère. Du côté du Mouvement militant mauricien (MMM), Reza Uteem revient avec les quatre questions qu'il avait prévues de soulever la semaine dernière. Parmi, il y a le fret et le montant payé aux membres du board de la National Environment Cleaning Authority.

Pour sa part, Aadil Ameer Meea, toujours du MMM, posera une question sur la pénurie d'oeufs sur le marché et une autre sur les difficultés à se procurer du bétail comme les boeufs et les boucs alors que le leader du Rassemblement mauricien, Nando Bodha, s'intéresse à la hausse des prix de certains produits. De son côté, Osman Mahomed du PTr aura une question sur la perte d'eau sur le réseau de la Central Water Authority. Son collègue Mahend Gungapersad aura une question sur le nombre d'abus sexuels dans les écoles et hors des établissements scolaires. Une autre question concerne des cas des drogues impliquant des écoliers.

Pour sa part, Stéphanie Anquetil, toujours du PTr, veut connaître le nombre de fonctionnaires suspendus au ministère de l'Égalité des genres alors qu'Ariane Navarre-Marie du MMM s'intéresse à une mort suspecte à l'hôpital de Rose-Belle le 3 juillet dernier. Il y aura également une question de Fabrice David sur l'impression des bulletins de votes pour les prochaines élections générales et la conclusion de l'enquête sur les inondations à Richelieu en avril dernier. Osman Mahomed aura aussi une question sur les inondations du début de l'année et Franco Quirin du MMM sur la nomination d'un officer-in-charge à la Mauritius Society of Authors.