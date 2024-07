Congo-Kinshasa: Entre tradition et modernité - Quelle place pour nos langues dans la vie des jeunes ?

Aujourd'hui, Identité culturelle s'intéresse à une question qui nous concerne tous : quelle place occupent nos langues locales dans la vie de nos jeunes ?

Selon certains observateurs dans l'Est du pays, nos jeunes délaissent de plus en plus leurs langues maternelles, des langues qui sont pourtant gardiennes de notre identité et de notre culture. Alors qu'avant, les grandes vacances offraient une occasion aux enfants de rentrer au village pour se familiariser avec nos lagunes, aujourd'hui, l'insécurité a laissé vides nos villages, interrompant ainsi ce processus d'apprentissage traditionnel.

En ville, les initiatives familiales peinent à susciter l'intérêt des jeunes, de plus en plus attirés par les langues étrangères et les cultures urbaines. Pourtant, les notables du Nord et du Sud-Kivu que nous avons rencontrés sont convaincus qu'il est possible de réconcilier les jeunes avec leurs racines linguistiques. En organisant des activités ludiques et culturelles dans nos langues locales, nous pourrions à nouveau les séduire et les inciter à les apprendre.

Dans ce numéro du magazine "Identité culturelle", nous vous proposons de découvrir les réflexions de ces notables. Ils partagent avec nous leurs idées et leurs espoirs pour l'avenir de nos langues.

/sites/default/files/2024-07/28072024_-_identite_-_langue_locales_richesse_culturelle_-_00.mp3