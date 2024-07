Gabon: Concertation autour de la Zone Économique Spéciale de Nkok - Le Premier Ministre en action

Ce matin, Raymond Ndong Sima, Premier Ministre, a présidé une séance de travail consacrée à la Zone Économique Spéciale (ZES) de Nkok. Étaient présents de nombreux membres du gouvernement concernés par la situation de cette zone stratégique.

Lancée en 2010, la ZES de Nkok est un parc industriel multisectoriel situé à 27 kilomètres de Libreville, s'étendant sur 1126 hectares. Ce parc comprend une zone industrielle, une zone commerciale et une zone résidentielle. Il regroupe 144 entreprises de 16 pays opérant dans 70 secteurs industriels, dont un cluster dédié à la transformation du bois avec 84 entreprises.

Raymond Ndong Sima multiplie les réunions avec son équipe gouvernementale pour dynamiser cette zone et la rendre plus compétitive. Il souligne l'importance de cette ZES, première du genre en Afrique centrale. La prolifération de ce type d'espace économique est observée à travers le continent africain, et pour le chef du gouvernement de transition, il est crucial de prévoir et de rester en compétition constante avec le marché économique en mouvement perpétuel, car rien n'est jamais acquis en économie.

Plusieurs dysfonctionnements ont déjà été identifiés, notamment le problème d'électricité qui ralentit les activités des opérateurs sur place. Gouverner, c'est prévoir. La ministre de la Communication s'est exprimée en ces termes : "Il faut que nous regardions aujourd'hui notre zone économique, quels sont ses acquis et quelles sont ses faiblesses. Qu'est-ce qui pourrait faire que les entreprises créent plus d'emplois ? Et nous devons aussi résoudre la question du chômage des jeunes."

%

L'initiative est saluée par les responsables de la ZES. L'administrateur de ladite zone a déclaré : "C'est une initiative louable du Premier Ministre qui nous a réunis pour parler de trois questions essentielles : l'attractivité de la zone, sa compétitivité, et notre préparation à faire face à la concurrence des pays voisins qui développent également des zones économiques dans les secteurs forestiers."

Cette rencontre marque un intérêt primordial pour l'emploi dans notre pays.