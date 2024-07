Ethiopie: Le site archéologique et paléontologique de Melka Kunture et Balchit inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO

Addis Ababa — Le site archéologique et paléontologique de Melaka Kunture et Balchit a été inscrit au patrimoine mondial lors de la 46e conférence annuelle du Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO qui s'est tenue à New Delhi, en Inde.

Situé dans la haute vallée de l'Awash en Éthiopie, le bien en série est un ensemble de sites préhistoriques qui conservent des traces archéologiques et paléontologiques - notamment des empreintes de pas - témoignant de l'occupation de la région par des groupes d'homininés il y a deux millions d'années.

Les sites, situés entre 2 000 et 2 200 mètres au-dessus du niveau de la mer, ont livré des fossiles d'Homo erectus, d'Homo heidelbergensis et d'Homo sapiens archaïque, documentés dans des strates bien datées en association avec divers outils fabriqués à partir de roches volcaniques.

La séquence culturelle comprend quatre phases consécutives des techno-complexes de l'Oldowan, de l'Acheuléen, de l'âge de pierre moyen et de l'âge de pierre tardif.

Des fragments de paléo-paysages, conservés sous des dépôts volcaniques et sédimentaires avec une faune et une flore fossiles, permettent de reconstituer l'écosystème de haute montagne des hauts plateaux éthiopiens pendant le Pléistocène.

Ainsi, il est possible de tirer des conclusions sur l'adaptation des groupes d'homininés aux défis et aux conditions climatiques des hautes altitudes, selon l'ambassade d'Éthiopie en Inde.

L'ambassade a ajouté qu'elle était ravie de partager la nouvelle selon laquelle le site archéologique et paléontologique de Melaka Kunture et Balchit a été inscrit au patrimoine mondial lors de la 46e conférence annuelle du Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO, qui s'est tenue à New Delhi, en Inde.