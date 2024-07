Afrique: JO 2024 - Les athlètes africains présents sur les bateaux s'émerveillent avec l'ouverture

Le défilé des superlatifs pour la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris : 116 bateaux, 6 km de trajet, 300 000 spectateurs, mais aussi des zones de calle aux points d'embarquement, en amont de la cérémonie. Dans un ponton, Ivoiriens, Djiboutiens, Égyptiens et Congolais de RDC sont montés à bord, avec de nouveaux camarades Danois, Coréens ou Dominicains, pour fêter l'ouverture de l'événement.

Les Costaricains s'occupaient de la musique, le temps d'un rapide arrêt entre le bus et le bateau, un petit encas et c'est parti pour la parade. Déjà les étoiles plein les yeux pour les athlètes, comme le porte-drapeau ivoirien Cheick Cissé.

« Écoutez, c'est le jour J, en tant qu'athlète et aussi en tant que jeune ivoirien, on va essayer de profiter au maximum, explique ce champion olympique 2016 de taekwondo. C'est assez exceptionnel pour moi parce que j'ai fait trois Jeux olympiques. Et je pense que les Jeux olympiques de Paris, un moment exceptionnel qui sera gravé non seulement dans le sport mondial, mais aussi dans ma vie personnelle. Voilà, je suis très content d'être à Paris, très belle ville, très belle organisation ».

Si Cheick Cissé a vu d'autres cérémonies, ce n'est pas le cas du nageur congolais Aristote Ndombe Impelenga : « Pour moi, c'est la première fois que je participe aux Jeux olympiques visuellement, parce que là c'était mon rêve de participer aux JO. Cela a coïncidé aussi, ici à Paris, donc je suis très heureux de participer. Et là on est tous pareil dans l'esprit d'équipe, et comme les Congolais, on dit toujours "Allez-y, les léopards, on est tous pareils", donc l'esprit d'équipe est entre nous. »

Le temps d'échanger quelques pins à la demande des Danois ou des Dominicains et l'embarcation voguait vers la grande fête olympique.