Afrique: Échecs - Mada Jeunes - Qualification pour les Championnats d'Afrique 2025

Le Gymnase Ankoay Ankorondrano accueillera du 26 au 28 juillet le Championnat de Madagascar d'Échecs Jeunes 2024. 102 participants, répartis dans les catégories U7, U9, U11, U13, U15 et U17, garçons et filles, issues des quatre ligues régionales telles qu'Analamanga, Amoron'i Mania, Alaotra Mangoro et Bongolava, ont répondu à l'appel de la Fédération malgache de jeu d'échecs (FMJE) cette année.

Le championnat se déroule sur 7 à 10 rounds, avec un rythme de 1h + 2x30s par coup. Outre le titre de champion de Madagascar, ce championnat national des jeunes offre également une opportunité majeure : la qualification pour les Championnats d'Afrique 2025, qui se tiendront en Tunisie.

« Les échéphiles continuent de progresser. En plus du programme de la fédération visant à intégrer le jeu d'échecs à l'école, qui est un facteur clé du développement de ce sport, le tournoi d'initiation et de sensibilisation continue tous les premiers mercredis du mois à La City Ivandry. Nous avons également établi une nouvelle collaboration avec la bibliothèque municipale d'Analakely pour des séances tous les samedis matins à partir de ce mois », a déclaré Haja Rambolamalalatiana, le Directeur Technique National de la FMJE.

La FMJE prévoit également d'autres événements importants pour cette année : le Championnat de Madagascar seniors hommes se déroulera à Toliara du 10 au 15 août, les vétérans et seniors dames auront leur compétition en octobre à Antananarivo, et le Championnat national rapide et blitz clôturera la saison à Tana.

Classement après la première journée :

U7 filles : Ramorasata Nofy

U7 garçons : Ranaivomanana Ny Thyana Erwann

U9 filles : Tsinjoviniavo Nivo Hasina

U9 garçons : Rakotomanana Iriantsoa Noah

U11 filles : Ramorasata Diary

U11 garçons : Andrianjaka Razafindrainibe Davi

U13 filles : Tsinjoviniavo Aina Mahasambatra

U13 garçons : Silo Andriantsoa Lenny Ky

U15 filles : Rakotoninaly Kiara Sarobidy

U15 garçons : Ranieva Faneva Armel

U17 garçons : Rakotondrazafy Niaina Andriantso