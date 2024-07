Les responsables de la Sénégalaise pour une Agriculture Durable (SENAD) ont procédé ces trois derniers jours à l'installation des coopératives agricoles dénommées « Farmer's Hubs » dans les localités de Thilène, Gandiaye et Mbakhana. 2000 petits producteurs y seront enrôlés pour booster les activités horticoles.

Cela s'inscrit dans le cadre du projet « Agriculture intelligente face au climat et chaîne de valeur durables dans le Delta du Fleuve Sénégal » mis en oeuvre en collaboration avec l'Organisation Global Green Growth Institute (GGGI).

C'est à Mbakhana, localité située à quelques 18 kilomètres de la ville de Saint-Louis, précisément dans la commune de Gandon, que la Sénégalaise pour une Agriculture Durable (SENAD) a clôturé ses activités d'installation des Farmer's Hubs ou société coopérative. Ainsi après les sociétés coopératives de Diéri Thilène et Gandiaye, c'est au tour cette fois-ci de la Société Coopérative « And Sokkali Mbakhana » de voir le jour sous la supervision des autorités de Direction régionale du développement rural (Drdr) de Saint-Louis.

Ces sociétés coopératives ont pour objectif l'employabilité, la création d'emplois et l'amélioration des conditions de vie des populations de ces différentes localités. Cela s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du projet « Agriculture intelligente face au climat et chaînes de valeur durables dans le Delta du Fleuve Sénégal ». Il vise à optimiser le potentiel du secteur agricole en mettant en place des approches innovantes comme la conception et la mise en oeuvre de technologies résilientes en vue de l'amélioration de la productivité et de l'atténuation des risques climatiques.

En effet, les adhérents s'activent pour la plupart dans les secteurs de l'horticulture, l'élevage, la transformation et la commercialisation de produits agricoles. Ils bénéficieront de subventions de l'État et des partenaires pour développer leurs activités. « Des serres de 3000m2 seront mises en place dans chaque localité au profit des 2000 petits producteurs qui ont été enrôlés. Ils bénéficieront également de programmes de formation et de capacitation afin de répondre aux exigences de rentabilité et de gestion axée sur les résultats », a fait savoir Moussa Sène, coordonnateur de zone de la SENAD.

La validation de ces sociétés coopératives a été faite par la Direction régionale de développement rural (Drdr) de Saint-Louis à travers de assemblées générales tenues dans ces localités ciblées par le projet. Occasion saisie par la responsable chargée de l'enregistrement des sociétés coopératives à la Drdr de Saint-Louis, Ndèye Coumba Ndiaye Faye pour leur parler des rôles et missions qui leur sont assignés.