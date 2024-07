Madagascar: Ambanja - Promotion de l'esprit d'entreprise

La ville d'Ambanja héberge pendant quatre jours un événement intitulé « Entreprendre à Sambirano », visant à dynamiser l'entrepreneuriat dans la région. C'est une grande première dans ce district producteur de cacao réputé mondialement.

L'événement a pour objectif de promouvoir l'esprit d'entreprise et de soutenir les initiatives locales de développement économique et social. Il s'agit également de mettre en valeur les talents et les opportunités de Sambirano, de renforcer les capacités des entrepreneurs et des porteurs de projets. L'occasion permet aussi de favoriser les échanges et les partenariats entre les différents acteurs du territoire. Du 24 au 27 juillet 2024, des formations, des conférences, des concours et des rencontres auront lieu au coeur de la ville, avec la participation d'acteurs publics, privés et associatifs.

Selon les explications, l'organisation a décidé de mener cette action car elle est convaincue que la ville et la région jouent un rôle de catalyseurs et de facilitateurs pour l'entrepreneuriat et les jeunes pousses (startups), qui concourent à l'émergence d'une mentalité tournée vers les emplois nouveaux et la croissance durable.

Ainsi, la région de Sambirano offre de nombreuses opportunités aux entrepreneurs, notamment grâce à ses terres agricoles fertiles et à son attrait touristique lié à son patrimoine naturel et culturel. Cependant, elle doit relever des défis importants, tels que le faible taux de professionnalisation de sa population.

Formation intensive

La manifestation a déjà débuté le 24 juillet par la tenue d'une formation placée sous le thème « Mindset des entrepreneurs de Sambirano ». Cette formation est spécifiquement conçue pour les femmes et jeunes qui ont une idée de projet, qui portent déjà un projet ou qui souhaitent simplement en apprendre davantage sur l'entrepreneuriat. À travers la vente-exposition des « startuppers » et entrepreneurs issus de la région de Sambirano, cette première journée a également permis de découvrir les produits et services innovants de ces jeunes talents qui ont suivi une formation intensive, accompagnée par les structures d'appui à l'entrepreneuriat existant à Ambanja.

« Il est donc essentiel de renforcer les compétences des acteurs locaux afin qu'ils puissent pleinement exploiter le potentiel du district. Nous devons créer des conditions favorables pour les entrepreneurs et les jeunes pousses grâce à des stratégies sur mesure et ancrées dans les territoires, axées sur la valorisation de leurs avantages comparatifs, en les aidant à tirer profit plus efficacement de leurs atouts naturels, culturels et géostratégiques », a lancé Vivien Vonilaza, président de l'organisation.