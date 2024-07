Madagascar: Secteur immobilier - Une course à l'investissement

Les promoteurs immobiliers débarquent sur les marchés concurrentiels. Un secteur porteur avec un fort potentiel pour Madagascar.

Vers la concurrence. Actuellement, les Malgaches s'intéressent à l'achat des maisons prêtes à bâtir chez les promoteurs immobiliers, pour ensuite louer ou vendre à nouveau, évoque Tojo Rabe, directeur d'opérations d'une agence de promoteurs, présente à la Foire Trano qui a ouvert ses portes jeudi au stade Barea Mahamasina. Les clients placent leur investissement dans la vente ou location de ces biens.

Il s'agit des quartiers résidentiels bâtis sur les nouvelles villes, vu qu'ils attirent plus de touristes et de locataires de forte potentialité. Une source rentable pour les propriétaires ayant délégué les titres fonciers. Selon les explications de ce directeur, « certains propriétaires accomplissent toutes les étapes de la procédure de vente de la maison, pour ensuite louer ou hypothéquer sa part». D'ailleurs, « les Malgaches commencent à s'intéresser de plus en plus aux constructions prêtes à bâtir », a-t-il indiqué. Ce secteur connaît un essor considérable en ce moment.

Le promoteur immobilier ne propose que la vente de ses biens dont il assure la construction, tandis que l'agent immobilier propose un éventail plus large de biens. Pour sa part, l'agence de promoteurs immobiliers « Maison et Tradition » propose des ventes de maisons et terrains.

Augmentation

Elle a proposé cinquante-six maisons traditionnelles sur des terrains prêts à bâtir ou à construire dans la commune d'Ambohijanaka. De ce fait, l'agence propose des services de construction et d'assistance administrative à des tarifs attractifs, ajoute Tojo Rabe. Lors de leur première promotion immobilière en 2019, dix-neuf maisons ont été vendues avec succès, rapporte le responsable.

De plus, la valeur des maisons s'améliore chaque année. Par exemple, une maison achetée 200 millions d'ariary en 2018 peut avoir une augmentation de prix à 250 ou 300 millions d'ariary après deux ou trois ans.

La valeur des maisons augmente suivant le développement urbain de la ville, poursuit-il. L'agence « Maison et Tradition », propose principalement des maisons traditionnelles de type F3 (deux chambres et une salle de bain) et F4 (trois chambres et une salle de bain). Ces maisons sont raccordées à l'eau et à l'électricité, et le quartier sera équipé de panneaux solaires et d'une fontaine. Les prix varient de 350 à 450 millions d'ariary pour les types F3 et F4, tous frais compris.