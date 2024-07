Madagascar: J.O 2024 - Rosa Rakotozafy - « La composition des délégations est très stricte depuis 2019 »

interview

Présente à Paris, Rosa Rakotozafy, directrice générale des Sports, répond à nos questions.

Pouvez-vous nous dire le nombre exact des membres de la délégation malgache présents à la XXXIIIe édition des J.O de Paris 2024 ?

Depuis 2019, le président de la République, Andry Rajoelina, a mis le sport parmi les priorités de l'État. Cela est justifié par la participation de Madagascar à plusieurs événements sportifs internationaux ainsi qu'à leur accueil et organisation. L'État n'a pas lésiné sur les moyens relatifs à ces participations et organisations sportives, notamment les budgets qui y sont affectés.

Toutefois, la composition des délégations sportives est devenue très stricte depuis 2019 jusqu'à ce jour. Les coachs et athlètes sont prioritaires, et je précise les coachs personnels des athlètes comme aux Jeux des Iles 2023 à Madagascar, aux Jeux de la Francophonie au Congo et, récemment, aux Jeux Africains à Accra, au Ghana. Concernant les Jeux Olympiques de Paris, le nombre exact des membres de la délégation est de vingt-deux actuellement, après l'arrivée de Sidonie Fiadanantsoa, hier.

Qui sont ces vingt-deux membres de délégation ?

La composition de la délégation malgache ne s'est pas faite au hasard, sachant qu'il s'agit des Jeux Olympiques, le plus grand événement sportif du monde avec un critère de sélection très strict et un deadline d'inscription très au point. La délégation malgache est ainsi composée du ministre de la Jeunesse et des Sports par intérim, du président et du secrétaire général du Comité national olympique malgache, qui est également président de la Fédération malgache d'haltérophilie, un chef de délégation, un chef de mission, un responsable de village, un journaliste, les sept athlètes, quatre coachs et quatre présidents de Fédérations.

Que signifie la présence du ministre de la Jeunesse et des Sports à ces Jeux?

Dans les grands évènements comme les J.O, une multitude de personnalités se déplace pour honorer de sa présence les invitations du pays hôte. Le sport est un domaine qui peut servir le renforcement de la diplomatie sportive et les relations bilatérales des pays. Et Madagascar n'est pas en reste là-dessus, afin de pouvoir multiplier les relations sportives bilatérales, gage de la réussite sportive.

Grâce aux relations sportives bilatérales entre Madagascar et les pays comme la France, la Chine, la Corée du Sud, le Japon..., nous avons pu bénéficier de matériels sportifs, de formations pour les disciplines comme l'athlétisme, l'haltérophilie, le judo, le badminton, le tennis de table, le taekwondo, le karaté... Mis à part les J.O de Paris, les ministres de la Jeunesse et des Sports ont été invités à assister à une conférence ministérielle mondiale organisée par l'Unesco, sous le thème « Le Sport change la donne », à laquelle Madagascar, à travers le ministre Valery Ramonjavelo, a été invité à une prise de parole officielle.

Des accords ont-ils été signés ?

À la suite des échanges, avec le ministre des Sports de l'Azerbaïdjan, dont le contenu vous sera communiqué très prochainement, nous aurons de très belles opportunités de coopération sportive bilatérale avec au moins six disciplines sportives.