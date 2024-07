Madagascar: Antsiranana - Christian Ntsay à bord de l'Arche de la Paix Le navire chinois

« Arche de la Paix » est désormais au quai du port d'Antsiranana comme navire-hôpital dans le cadre du projet « Mission harmonie 2024 », un service médical d'une semaine, du 27 juillet au 01 août.

Ce navire-hôpital de l'armée chinoise a accueilli à bord le Premier ministre Christian Ntsay, accompagné par les deux membres du gouvernement, des parlementaires élus dans les régions Sava et Diana, ainsi que les autorités civiles et militaires. Après l'aéroport, le chef du gouvernement et sa délégation se sont directement dirigés au port pour la cérémonie militaire. Il a été accueilli par l'ambassadeur de la République Populaire de Chine à Madagascar, Ji Ping, et le commandant du bateau, le vice-amiral Ying Hongbo Ye Yuqing.

Des troupes sino-malgaches étaient déjà sur les lieux pour le traditionnel piquet d'honneur. Puis, il a eu droit à une visite guidée du bâtiment et s'est entretenu avec l'équipage et les personnels soignants à bord.

Christian Ntsay a même bénéficié d'un soin médical à la façon chinoise lors de son passage.

Visites de courtoisie

En visitant plusieurs services à bord, notamment les blocs opératoires et le département de radiologie, il a été impressionné par la qualité du matériel et l'avancement de la technologie utilisée. « C'est déjà impressionnant d'avoir un navire-hôpital à la pointe de la technologie », a-t-il commenté. Les pachas du navire lui ont fait un briefing sur la passerelle, profitant ainsi d'une vue imprenable sur le port et ses alentours.

Dans l'après-midi, cet accueil chaleureux s'est poursuivi par une série de visites de courtoisie pendant lesquelles l'ambassadeur et l'équipage du navire-hôpital se sont relayés à la Résidence de la région Diana, l'un après l'autre, pour des visites conjointes réservées aux autorités civiles et militaires de la région, conduites par le gouverneur Taciano Rakotomanga.

Pour terminer la première journée d'escale du navire Arche de la Paix dans la capitale du Nord, un dîner convivial, précédé d'une série de discours, a été organisé dans la soirée à l'Hôtel de la Poste décoré en rouge. À cette occasion, la ministre des Affaires étrangères Rafaravavitafika Rasata a représenté le côté malgache.

À cette occasion, elle a confirmé que l'«Arche de la Paix» soutenait les efforts du gouvernement malgache en matière de soins de santé. Son passage marque le raffermissement de la relation sino-malgache qui date de cinquante-deux ans.

Aujourd'hui (samedi), les « Very Important Personnes » (VIP) se rendront à bord de Peace Arc pour célébrer le début des consultations. De l'autre côté, l'enregistrement des patients se déroule à l'entrée de l'APMF avant l'embarquement. Nombreux sont impatients de monter à bord de cet hôpital flottant. Certains habitants sont invités à attendre que les stations de radio-télévision locales les informent des possibilités de sélection de patients pour certaines pathologies.