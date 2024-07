Madagascar: Rock - The Dizzy Brains dédie son nouvel album à ses compatriotes

Le célèbre groupe malgache de rock, The Dizzy Brains, s'apprête à sortir son nouvel album intitulé "Maso mahita" le 15 septembre. Après avoir conquis la scène internationale avec leurs trois premiers albums "Out of the cage", "Tany razana" et "Dahalo", les membres du groupe reviennent avec une oeuvre entièrement dédiée à leurs compatriotes.

Lors de la conférence de presse tenue hier au Kudeta Anosy, le groupe a révélé que l'intégralité des compositions, de l'enregistrement et du mixage de cet album a été réalisée à Madagascar. Contrairement à leurs précédentes oeuvres majoritairement en anglais, ce quatrième album propose douze titres en malgache, tous dans leur style rock caractéristique.

"Notre album parle directement de tout ce que nous voyons à Madagascar. Nous avons composé cet album à Nosy Be pendant trois semaines. Parmi les douze titres, 'Tsimanetsa', sorti avant-hier, traite du fait que l'on peut acheter quelqu'un non seulement avec de l'argent, mais aussi avec des intérêts personnels. Le titre 'Fanabadoana' est également très évocateur. Ce quatrième album est destiné aux Malgaches pour ouvrir nos yeux face aux problèmes qui affectent nos vies," explique Eddy Andrianarisoa, le leader vocal du groupe.

Fondé en 2011 par les frères Eddy et Mahefa Andrianarisoa, The Dizzy Brains a rapidement gagné une reconnaissance internationale, ayant déjà réalisé plus de quatre cents concerts jusqu'à maintenant à travers le Canada, l'Europe, les États-Unis, la Corée du Sud et d'autres pays. Cette ascension fulgurante est en partie due à leur collaboration avec le manager Christophe David.

"Je ne fais que l'évaluation artistique. Depuis 2015, je partage l'aventure avec le groupe The Dizzy Brains, qui a marqué le rock en Europe ces cinq dernières années. Je travaille dans l'océan Indien, mais je trouve que ce groupe est un exemple", ajoute Christophe David. Pour promouvoir ce nouvel album, The Dizzy Brains prévoit une tournée africaine, européenne ainsi que plusieurs concerts à Madagascar.