Madagascar: Akademia Malagasy - Hommage au couple Ranjeva

Hier, l'Akademia Malagasy à Tsimbazaza a rendu hommage au professeur Raymond Ranjeva et à son épouse Yvette Rabetafika Ranjeva, à travers de nombreux témoignages de leurs amis académiciens.

L'Akademia Malagasy a organisé hier une journée d'hommage dédiée au professeur Raymond Ranjeva, président d'honneur de l'Akademia Malagasy, et à son épouse Yvette Rabetafika Ranjeva, membre titulaire. Cette célébration, qui s'est tenue à Tsimbazaza, a rassemblé des académiciens et des enseignants universitaires venus rendre hommage à ce couple engagé. La journée a été marquée par des témoignages émouvants de leurs amis et collègues académiciens, mettant en lumière leur valeur, leur engagement et leur vie quotidienne.

« J'ai communiqué avec le couple Ranjeva depuis plus de 50 ans. Un couple d'une grande intelligence, chacun avec ses diplômes respectifs. Pour moi, ils sont des modèles au sein de l'Académie et pour tous les Malgaches. Raymond Ranjeva, avec ses lunettes symbolisant son intelligence, était mon idole lorsque j'étais en première année de licence en droit et lui, déjà licencié en droit.

Il était mon professeur de philosophie politique, toujours prêt à débattre durant les cours. Quant à Yvette Rabetafika Ranjeva, à part le monde professionnel, elle est connue pour sa bonne cuisine. Je me souviens qu'un ambassadeur invité à l'époque avait été impressionné par ses talents culinaires », partage Jean Rabenalisoa Ravalitera, l'un des intervenants.

%

Couple responsable

« Yvette Rabetafika Ranjeva a oeuvré pour que Madagascar devienne membre du Comité du patrimoine mondial, un exploit compte tenu du fait que seuls vingt-et-un pays y sont membres. Elle a su convaincre les cent quatre-vingt-treize pays que Madagascar méritait sa place. Le couple Ranjeva a également participé à la « Marche blanche » à l'université Ankatso en 2013 pour lutter contre la violence subie par une étudiante en sociologie. Merci au couple Ranjeva pour leur engagement envers nos compatriotes et notre pays », se souvient Irène Rabenoro.

Plus de quarante académiciens ont pris la parole pour témoigner en l'honneur de ce couple. Élu président de l'Akademia Malagasy en 2017, le professeur Raymond Ranjeva est un ancien juge et vice-président de la Cour internationale de Justice, ayant élaboré le texte de loi visant à restituer les petites îles malgaches à Madagascar. Premier malgache agrégé de droit des universités françaises, il a consacré sa carrière à l'enseignement et à la promotion du savoir. Ancien recteur de l'Université d'Antananarivo, il a joué un rôle crucial dans le développement de l'enseignement supérieur.

« Je remercie du fond du coeur l'Akademia Malagasy pour cet hommage. Mais le combat n'est pas fini, nous continuerons à nous battre pour offrir une meilleure éducation à nos compatriotes. Nous souhaitons que les enfants malgaches soient bien éduqués pour porter haut la fierté de notre pays », avoue Raymond Ranjeva. «

Tous les Malgaches sont nos descendants et nous souhaitons un développement harmonieux pour eux ainsi que pour notre pays tout entier », conclut Yvette Rabetafika Ranjeva. Cette journée d'hommage a été une occasion de célébrer non seulement les réalisations professionnelles du couple Ranjeva, mais aussi leur dévouement envers le pays et leur impact durable sur la société.