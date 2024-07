Maroc: Taounate - La promotion des chaînes de production des coopératives au coeur de l'action de l'INDH

Taounate — L'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) à Taounate a accordé une attention particulière, dans sa troisième phase, à la promotion des chaînes de production locales des coopératives et au renforcement de leur soutien et de leur accompagnement.

Avec l'aide de l'Espace d'Orientation et d'Accompagnement des Jeunes de Taounate, l'Initiative a cherché à identifier la valeur productive ajoutée de toutes les potentialités naturelles qui caractérisent l'espace territorial de la province, et à soutenir un certain nombre de variétés à valeur productive importante, telles que les plantes aromatiques et médicinales, les figues, les amandes, le miel, l'artisanat, la pisciculture, le lait, la chasse sauvage et le sel.

Dans le cadre du programme "Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes" relevant de l'axe d'appui à l'économie sociale et solidaire, l'INDH a, entre 2019 et 2023, soutenu 45 coopératives, dont 8 coopératives féminines, pour un coût financier d'environ 13 millions de dirhams (MDH), dont la contribution de l'INDH s'est élevée à environ 7,66 MDH.

Ces projets ont été mis en oeuvre au profit des coopératives agricoles et des porteurs de projets par le biais de sessions de formation visant à à partager l'expertise et les expériences nécessaires par des spécialistes et des professionnels dans le domaine de l'exploitation des ressources économiques locales, le but étant d'améliorer la qualité de la production, de valoriser les produits et faciliter leur commercialisation, contribuant, ce faisant, à accroître la capacité du tissu économique dans la province.

A cet égard, un diagnostic de terrain a été préparé pour chaque coopérative afin d'analyser l'environnement interne et externe lié à chaque projet, d'évaluer l'idée de projet spécifique, d'identifier les besoins financiers des coopératives, d'appuyer et d'accompagner les coopératives sélectionnées, ainsi que d'apporter un soutien et une assistance technique pour la mise en oeuvre des projets approuvés par les organes de gouvernance.

Dans une déclaration à la MAP, le chef du service d'amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes à la province de Taounate, Noureddine El Bakkouri, a indiqué que la troisième phase de l'INDH s'est concentrée sur le soutien à l'économie sociale et solidaire avec le financement de 45 coopératives, dont 8 coopératives féminines.

Au niveau de la province de Taounate, l'accent a été mis sur les chaînes de production à valeur ajoutée des plantes aromatiques et médicinales, des figues, des câpres, du miel, des amandes et du secteur touristique, en plus d'autres secteurs tels que la chasse, l'artisanat, a-t-il précisé.

Les coopératives ont bénéficié d'un accompagnement avant et après le soutien ainsi que de plusieurs formations administratives et techniques, a-t-il fait savoir, notant que certaines de ces coopératives ont contribué à créer des opportunités d'emploi pour les jeunes.

Parmi les coopératives pionnières de la région de Taounate qui ont bénéficié du soutien et de l'accompagnement de l'INDH figure la coopérative "Zahrat Achamal" dans la commune de Galaz, qui a bénéficié du projet de création d'une unité de production de ruches d'abeilles dans le cadre du programme d'amélioration du revenus et d'inclusion économique des jeunes, sous l'axe appui à l'économie sociale et solidaire.

Ce projet, d'un coût total d'environ 173.800 dirhams, auquel l'Initiative a contribué à hauteur de 104.000 dirhams, s'inscrit dans le cadre de la valorisation du secteur de la production de miel dans la province.

Parmi les coopératives importantes de la province, la coopérative "Biojabalia" à Taounate a bénéficié du projet de création d'une unité de production de savon et de cosmétiques, qui vise à valoriser les plantes médicinales et aromatiques dont regorge la province de Taounate dans le respect de la sécurité sanitaire et des normes internationales.

Ce projet, dont le coût total est estimé à 500.000 dirhams et auquel l'Initiative a contribué à hauteur de 300.000 dirhams, vise à augmenter la production afin d'approvisionner les marchés locaux, régionaux, nationaux et internationaux, à améliorer les revenus des adhérents de la coopérative et à créer des opportunités d'emploi.

Un autre exemple marquant de la réussite du pari de l'INDH sur le soutien au travail coopératif, le projet de coopérative "Al Wahda" dans la commune de Jbabra pour la production de produits de doum et de canne à sucre, qui s'inscrit dans le cadre de la préservation de l'artisanat et de sa pérennisation à travers la formation d'apprentis.

Ce projet, approuvé par le Comité provincial pour le développement humain en décembre 2022 et d'un coût total de 301.000 dirhams, auquel l'Initiative a contribué à hauteur de180.000 dirhams, comprend deux ateliers de production, une salle pluridisciplinaire, une salle d'exposition et de vente des produits de la coopérative, un entrepôt pour l'approvisionnement en matières premières, une salle de tri et de préparation des matières premières, ainsi que d'autres installations.

La coopérative s'est vu attribuer l'accès à un bâtiment sous forme d'un village de produits locaux appartenant au ministère de l'Artisanat et de l'Economie sociale et solidaire, afin d'utiliser ses installations.