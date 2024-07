Maroc: Jerada - Un salon provincial des produits du terroir

Jerada — Un salon provincial de produits du terroir, organisée par l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) sous le thème "L'économie solidaire comme levier du développement local", s'est ouverte vendredi soir à la Place Amal à Jerada.

Inaugurée par le gouverneur de la province de Jerada, Mabrouk Tabet, à l'occasion de festivités marquant de la fête du Trône, ce salon vise à insuffler une dynamisme économique dans province et à promouvoir la commercialisation de produits locaux.

L'exposition, organisée en partenariat avec la direction régionale de l'Agriculture de Jerada et la Fédération des Associations de la province de Jerada, se poursuit jusqu'au 04 août, et connaît la participation de coopératives oeuvrant dans le domaine de l'économie sociale et solidaire de la province et d'autres régions du Royaume.

Ce salon est l'occasion pour les coopératives de présenter leurs produits locaux et de les commercialiser, tout en promouvant l'investissement dans ce domaine, qui est considéré comme un moteur économique local à travers la création d'emplois.

L'INDH, à travers sa troisième phase, plus précisément dans son troisième programme relatif à l'amélioration du revenu et de l'inclusion économique des jeunes, veut faire de cet événement une occasion pour mettre en valeur les différents produits locaux, notamment le couscous, le miel, l'huile d'olive, les amandes, les noix, les figues sèches, les produits en cuir, la poterie, l'artisanat, ainsi que les produits aromatiques et botaniques.

Il s'agit aussi de faciliter le partage d'expériences entre les différents exposants.