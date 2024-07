Maroc: Urbanisme et habitat - Lancement d'une campagne nationale au profit des MRE

Rabat — Une campagne nationale sous le thème "L'Urbanisme et l'habitat au service des Marocains du Monde" a été lancée par le ministère de l'Aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville.

Cette campagne nationale comprend une série de mesures pratiques visant à informer les MRE des derniers projets et programmes du secteur de l'urbanisme et de l'habitat dont ils peuvent bénéficier, à l'image du programme national d'aide directe au logement, des services fournis par les Agences urbaines, ainsi que les offres exceptionnelles du groupe Al Omrane, indique le ministère samedi dans un communiqué.

Elle se caractérise, cette année, par la convergence des actions menées par les différentes composantes du ministère (centrales, régionales, Agences urbaines et le groupe Al Omrane), souligne la même source.

"Au cours de cette campagne nationale, nous sommes mobilisés, à travers toutes les composantes du ministère, pour être à l'écoute des MRE et leur offrir un accompagnement personnalisé et une assistance technique et administrative en vue de l'accélération du traitement de leurs dossiers dans les meilleurs délais et conditions", a indiqué la ministre Fatima Ezzahra El Mansouri, citée par le communiqué.

Le ministère mise également sur la sensibilisation de la diaspora par rapport aux multiples avantages offerts par le programme Royal de l'aide directe au logement "Daam Sakane" et aux opportunités d'investissement afin de renforcer l'attachement des Marocains du Monde à la mère-patrie, a-t-elle poursuivi.

Dans ce cadre, il sera procédé à l'organisation d'une caravane mobile qui sillonnera 23 ville et à la mise en place d'espaces d'accueil dans les points frontaliers, dans les aires de repos stratégiques, ainsi que dans les quatre gares du train à grande vitesse (TGV), fait savoir le communiqué.

Par ailleurs, des journées portes ouvertes seront organisées pour accueillir les membres de la diaspora au sein des sièges des Agences urbaines et des sociétés Al Omrane, et des permanences seront mises en place après les heures officielles de travail afin de fournir une assistance continue aux MRE.

Le ministère se mobilise, également, pour encourager les MRE à bénéficier du programme d'aide directe au logement, lancé par Sa Majesté le Roi en octobre dernier, en les accompagnant et en leur fournissant toutes les explications nécessaires pour pouvoir acquérir un logement principal au Maroc, conformément aux conditions d'éligibilité définies par la loi.

Cette campagne nationale intervient conformément aux Hautes Instructions Royales visant à accorder une attention particulière aux MRE, à répondre à leurs attentes et doléances, à améliorer constamment la qualité des services qui leur sont fournis, ainsi qu'à rapprocher l'administration des citoyennes et citoyens.

Elle s'inscrit également dans la continuité du Dialogue national de l'urbanisme et de l'habitat, qui a été lancé en 2022 par le ministère sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Les membres de la Diaspora représentent une part importante des demandeurs et des bénéficiaires du programme d'aide au logement. Ils totalisent 21% des demandes enregistrées via la plateforme numérique et 23% des bénéficiaires jusqu'au 23 juillet 2024. Ces chiffres témoignent de l'importance de ce programme pour répondre aux besoins spécifiques des MRE.