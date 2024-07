Maroc: Sidi Ifni - Lancement de plusieurs projets de développement pour plus de 430 MDH

Sidi Ifni — Plusieurs projets de développement ont été lancés vendredi à Sidi Ifni, pour un montant estimé à 431,6 millions de dirhams (MDH).

Ces projets visent à renforcer les infrastructures dans le domaine des barrages, le raccordement à l'eau potable, la réhabilitation urbaine et la promotion du secteur sportif.

Ainsi, le wali de la région Guelmim-Oued Noun, Mohamed Najem Abhai, accompagné d'une délégation comprenant notamment la présidente du conseil régional, Mbarka Bouaida, et le gouverneur de la province de Sidi Ifni, Hassan Sadki, a visité le chantier du barrage Assif Ouinder dont les travaux ont atteint 20%.

Ce barrage, pour lequel un budget d'environ 235 MDH a été alloué et qui s'inscrit dans le cadre du programme national d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation 2020-2027, vise à protéger la ville de Sidi Ifni contre les inondations, alimenter la nappe phréatique et contribuer à l'irrigation des terres agricoles. Le barrage dispose d'une capacité de 14 millions de m³.

A cette occasion, la délégation a lancé les travaux d'alimentation en eau potable des centres et douars de la province pour un coût total d'environ 152 MDH, et d'embellissement des façades des rues principales de la ville.

Ce projet s'inscrit dans le cadre de la convention de partenariat pour la réhabilitation des quatre villes de la région de Guelmim-Oued Noun (Guelmim, Tan-Tan, Assa, Sidi Ifni), pour laquelle un budget de 300 MDH a été allouée, dont 200 MDH comme contribution du conseil de la région.

%

Le coup d'envoi des travaux de construction de cinq terrains de proximité a été également donné, pour un budget de 7,9 MDH.

Mme Bouaida a déclaré à la MAP que les grands projets d'alimentation en eau potable et d'irrigation, lancés à cette occasion, s'inscrivent dans le cadre de la convention de partenariat entre le conseil régional, le ministère de l'Equipement et de l'Eau et la Direction générale des collectivités territoriales, avec une enveloppe estimée à 850 MDH, à laquelle la région contribue avec plus de 40%, et prévoyant la construction de 10 barrages dans les différentes provinces de la région.

Le gouverneur de la province de Sidi Ifni avait présidé jeudi l'inauguration et le lancement de plusieurs projets routiers dans les communes de Mireleft et de Tyoughza.