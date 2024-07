Angola: FILDA 2024 - Sonangol présente son projet de transition énergétique

Luanda — Un projet sur la transition énergétique, qui impliquera les jeunes, a été présenté vendredi, à la 39ème édition de la Foire Internationale de Luanda (FILDA 2024), à l'initiative de la Société Nationale des Combustibles d'Angola (Sonangol).

Selon le directeur commercial de Sonangol Gaz et Énergies Renouvelables, Iuri Costa, qui s'adressait à la presse lors de la conférence sur le pétrole, qui abordait le thème « Responsabilité environnementale, énergies renouvelables et transition énergétique », a déclaré que l'événement visait à illustrer aux étudiants de l'Institut Supérieur Polytechnique de Technologie et Sciences l'initiative de la compagnie pétrolière nationale dans ce segment.

Il a mentionné que l'aspect formation de l'institution est aligné sur son aspect mise en oeuvre de projets.

Le responsable a également ajouté que la conférence a permis de transmettre des connaissances aux jeunes et de renforcer l'alignement du volet éducatif.

Il a souligné que la compagnie pétrolière nationale est alignée et liée à la composante capital humain et à l'éducation.

Concernant la mise en oeuvre de projets d'énergies renouvelables, il a expliqué qu'il existe plusieurs projets dans ce secteur, en mettant l'accent sur Caraculo, dans la province de Namibe, qui consiste en la production de 25 mégawatts pour le réseau national, le projet d'installation de gaz dans la municipalité de Cubal (Benguela), qui fonctionne avec des panneaux photovoltaïques 24h/24 et est accompagné de batteries et d'un poste d'approvisionnement (PA), qui fonctionne avec un système d'énergie solaire.

"Nous investissons massivement dans l'électro-mobilité et nous avons les projets Ramiros PA, où nous avons inclus un système de recharge pour véhicules électriques, en plus du Kilamba PA, qui fonctionnera avec des panneaux solaires et des batteries", a-t-il révélé.

Il a ajouté que les projets de mise en place de bornes de recharge pour véhicules électriques sont en voie d'achèvement et attendent la législation sur la mobilité, qui sera approuvée par le Conseil des ministres, en accord avec le ministère des Transports.

La quatrième journée de la FILDA a été consacrée aux États-Unis, avec un forum d'affaires qui a réuni des investisseurs des deux pays.

Au programme de vendredi figuraient également des sujets tels que "Zones économiques : mise en oeuvre d'infrastructures pour la promotion et la diversification économique vers la durabilité", "Le rôle du tourisme dans le développement économique de l'Angola" et "Défis et opportunités pour l'octroi de licences d'activité commerciale avec un processus simplifié". .

La FILDA, qui compte plus de 1 350 exposants par rapport à l'édition précédente, est la plus grande vitrine nationale de promotion, de réalisation des affaires et de création d'emplois. En fait, le caractère international de l'événement a également un impact sur la promotion de la diversification économique.

La 39ème édition du FILDA se déroule sous le thème « Sécurité alimentaire et partenariat international : le binôme de la diversification économique », sur une superficie de 144 mille mètres carrés.

Sa réalisation dans la Zone Économique Spéciale représente une invitation directe ou indirecte à investir en Angola.

Dans cette édition, le salon compte sur la participation de pays tels que l'Afrique du Sud, la Namibie, l'Italie, l'Allemagne, le Brésil, le Portugal, les États-Unis, la Corée du Sud et la Turquie.