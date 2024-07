Angola: FILDA 2024 - L'exposition des technologies entrepreneuriales domine la 4e journée de la bourse d'affaires

Luanda — L'exposition de solutions technologiques pour résoudre différents problèmes socio-économiques du pays a été l'un des points forts de la quatrième journée de la Foire Internationale de Luanda (FILDA 2024), qui se termine ce dimanche (28), dans la Zone Économique Spéciale (ZEE).

Parmi plusieurs innovations technologiques présentées par les entreprises exposantes, les points forts incluent les solutions d'automatisation industrielle, de transformation numérique et de cyber-sécurité, les technologies « d'apprentissage tout au long de la vie », outils essentiels pour accroître la compétitivité et l'efficacité des entreprises.

L'initiative de l'entreprise TIS vise également à faciliter une augmentation significative de la production nationale, selon le directeur de cette entreprise technologique, Willian Oliveira.

Selon la source, l'entreprise se concentre sur la présentation sur le marché de technologies qui aident les entreprises à moderniser et à exploiter leurs opérations avec une plus grande qualité et efficacité.

Dans le même sens, le quatrième opérateur de téléphonie mobile en Angola a également présenté ses produits et services appelés respectivement "Africell Business" (entreprise) et "AfriMoney" (paiement).

Il s'agit de solutions technologiques innovantes qui permettent aux utilisateurs d'« AfriMoney », par exemple, d'effectuer des transactions entre eux et entre organisations au sein de la plateforme, leur permettant de déposer, transférer et retirer de l'argent instantanément, selon Ludieco João, gestionnaire de produits corporatifs de l'Africell.

Il a expliqué, d'autre part, que l'Africell Business fournit des services de développement commercial entre partenaires commerciaux, ainsi que contribue aux niveaux de productivité et d'efficacité des employés.

Autre innovation également mise en avant : les solutions technologiques de gestion du capital humain et de traitement des salaires, à l'initiative de la société Cegid.

Ce service garantit la qualité de vie des travailleurs et augmente la productivité de l'entreprise, en fournissant des outils efficaces et des opérations rigoureuses, selon le directeur de ce service pour l'Angola et le Mozambique, João Soares.

Se confiant à l'Angop, le responsable a expliqué que les deux offres innovantes visent à améliorer le contrôle du temps, la gestion des congés et des absences, entre autres éléments.

La quatrième journée de la plus grande bourse d'affaires d'Angola a également été marqué par le forum d'affaires USA-Angola, organisé par l'ambassade américaine.

A l'occasion, l'ambassadeur des États-Unis en Angola et à São Tomé et Príncipe, Tulinabo Mushingi, a exprimé le désir de l'Angola de continuer à choisir son pays comme partenaire, en vue de renforcer continuellement les relations bilatérales entre les deux pays.

En outre, lors de la journée consacrée aux États-Unis, a eu lieu un forum sur "Le rôle du tourisme dans le développement économique de l'Angola", promu par le Ministère du Tourisme.

Ce jour-là également, les exposants ont reçu, entre autres personnalités, la visite du ministre de l'Énergie et de l'Eau, João Baptista Borges, ainsi que de la vice-présidente du MPLA, Luísa Damião.

La FILDA, qui compte plus de 1 350 exposants par rapport à l'édition précédente, est la plus grande vitrine nationale de promotion, de réalisation des affaires et de création d'emplois. En fait, le caractère international de l'événement a également un impact sur la promotion de la diversification économique.

La 39ème édition du FILDA se déroule sous le thème « Sécurité alimentaire et partenariat international : le binôme de la diversification économique », sur une superficie de 144 mille mètres carrés.

Sa participation dans la Zone Économique Spéciale représente une invitation directe ou indirecte à investir en Angola.

Dans cette édition, le salon compte sur la participation de pays tels que l'Afrique du Sud, la Namibie, l'Italie, l'Allemagne, le Brésil, le Portugal, les États-Unis, la Corée du Sud et la Turquie.