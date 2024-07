Afrique: L'Angola souligne le soutien de la CPLP

Luanda — Le ministre de la Défense Nationale, Anciens Combattants et Vétérans de la Patrie, João Ernesto dos Santos, a souligné mercredi, à Malabo, en Guinée équatoriale, le soutien des États membres de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP) dans des actions de concertation et de coopération politique et militaire.

Le gouvernant angolais a fait cette déclaration lors de la 23ème réunion des ministres de la Défense nationale ou équivalents des États membres de la CPLP, un mécanisme sous la présidence angolaise depuis le 30 mai 2023.

A l'occasion, le ministre a également souligné certaines des actions menées par le pays pour accomplir ses tâches, affirmant que, "en raison de sa situation politico-militaire calme et stable, il dispose de conditions favorables pour la mise en oeuvre de divers projets sociaux et économiques, en mettant l'accent sur la réalisation du Recensement Général de la Population et de l'Habitat, et des actions politico-diplomatiques pour la Paix et la Stabilité en Afrique ».

Parmi ces actions, il a évoqué celles visant la pacification de l'est de la RDC, un fait qui conduit le Président angolais, João Lourenço, en tant que champion de l'Union africaine pour la paix et la réconciliation et médiateur du conflit entre la RDC et le Rwanda, à s'engager de plus en plus, dans le développement d'une série d'initiatives pour rapprocher ces pays voisins, en vue d'apaiser les tensions politico-diplomatiques.

Au cours de la réunion, le colonel Fabien Sanha (Guinée Bissau) a également été nommé directeur du Centre d'analyse stratégique (CAE) de la CPLP, pour la période triennale 2025-2027, en remplacement d'Armindo Sá Nogueira Miranda (Mozambique).

Lors de cet événement, le ministre João Ernesto dos Santos, représentant le pays, a cédé la présidence de l'organisme à son homologue de São Tomé et Príncipe, Jorge Amado.

La 23ème Réunion des Ministres de la Défense de la Communauté des Pays de Langue Portugaise a été précédée par des réunions des dirigeants militaires de la même communauté.