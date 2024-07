Angola: Le commandant de l'armée souligne l'importance de la formation militaire

Huambo — Le commandant de l'Armée, le général João Serafim Kiteculo, a considéré vendredi, à Huambo, la formation des officiers des Forces armées angolaises (FAA) comme "essentielle" pour élever leurs qualifications professionnelles et leur crédibilité sociale.

Le général, qui parlait au terme de la 2ème Promotion au grade d'Officier Supérieur et de la 1ère Promotion au grade de Capitaine, a déclaré que l'éducation militaire permet une plus grande affirmation et crédibilité dans la société respectable, à l'intérieur et à l'extérieur du pays.

Il a ajouté que la formation contribue également à rehausser l'image des FAA et de l'Angola en général.

Le commandant de l'Armée a rappelé que la promotion des cours dans les établissements militaires constitue un impératif de la vie et de l'activité des Forces armées angolaises et de l'armée, en particulier.

Il a dit que cette composante s'inscrit dans l'immense mission de rajeunissement constant de l'Armée, visant la requalification du personnel possédant de hautes connaissances scientifiques et artistiques militaires, conformément aux réalités du monde et du pays, en particulier.

Le général João Serafim Kiteculo estime que pendant les cours, il a été abordé des sujets d'intérêt militaire qui contribueront certainement aux missions et tâches qui seront assignées aux finalistes, dans le cadre du service militaire, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'unité, de l'établissement et des organes de l'armée.

Il a souligné que les finalistes disposent désormais des outils nécessaires pour mettre en pratique ce qu'ils ont appris pendant la période de formation.

« Une fois la formation terminée, vous devez continuellement revoir ces outils et rechercher, chaque jour, plus de connaissances pour consolider vos apprentissages, car cela vous permettra d'être de véritables commandants ou leaders professionnels, capables de former les hommes à votre disposition ou commander et diriger une force, des établissements ou des corps à différents niveaux », a-t-il ajouté.

De cette façon, a-t-il conclu, ils doivent répondre aux exigences de l'armée, visant à atteindre les niveaux des grandes armées existantes dans le monde.

Ouvert le 7 août 2022, 211 stagiaires ont participé au cours, dispensé par l'Institut Supérieur de l'Armée, dirigé par le lieutenant-général Eugénio Figueiredo.

Les cours de promotion au grade de capitaine et d'officier supérieur de l'armée se déroulent conformément à ceux établis aux alinéas a) et b) du paragraphe 1 de l'article 52 de la loi 13/2018 du 29 octobre, loi sur les carrières militaires au sein des FAA, constituant une condition sociale d'avancement aux postes précités.

Le premier cours de promotion au rang d'officier supérieur a eu lieu en 2021, avec un total de 240 stagiaires, également à Huambo, siège de la Région militaire Centre, qui couvre les provinces de Benguela, Bié et Cuanza Sul.