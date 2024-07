Angola: FILDA 2024 - TAAG propose un vol simulé aux visiteurs

Luanda — TAAG - Lignes Aériennes d'Angola réalise, dans le cadre de la 39ème édition de la Foire Internationale de Luanda (FILDA 2024), des vols simulés avec un dispositif de formation et d'expérience de pilotage pour les visiteurs.

Lors de l'événement, qui se termine dimanche, outre le vol simulé, la compagnie nationale présente les sièges du nouvel avion, ainsi que les perspectives en termes de confort pour les clients.

Dans le cadre de sa stratégie de transformation et de réaffirmation de l'image de la Marque, TAAG appliquera les traits de son identité visuelle à l'avion (A220 et B787 Dreamliner), en préservant sa décoration au modèle angolais, avec le renforcement de la visibilité de PALANCA dans la queue de l'avion et les ailes, du modèle de couleur du tissu traditionnel angolais appelé "samakaka".

Le premier avion de la flotte TAAG au sein de ce concept (nouvelle livrée) sera l'Airbus A220-300, d'une capacité de 137 passagers (12 en classe affaires et 125 en classe économique), avec une date de livraison prévue pour le 3ème trimestre de cette année.

Dans un contexte où d'importants défis approchent, tels que le transfert des opérations de TAAG au Nouvel Aéroport International de Luanda, Dr. António Agostinho Neto, et le changement du scénario concurrentiel, avec l'introduction du Marché Unique du Transport Aérien Africain (MUTAA / SAATM), la Société concrétise son plan stratégique avec la croissance de sa flotte et de ses destinations afin de capter plus de trafic et de renforcer sa connectivité régionale.

Parlant de la participation à la FILDA, le directeur de la communication de la TAAG, Luís José, a souligné que le stand avait une disposition semblable à celle d'un avion.

"Nous pensons qu'il est important de donner cette orientation à la présentation à la FILDA, car c'est aussi une année au cours de laquelle nous espérons recevoir de nouveaux avions", a-t-il déclaré.

La FILDA est la plus grande vitrine pour présenter l'Angola au monde sur son économie et sa production nationale, et réunit des exposants nationaux et étrangers.

La 39ème édition se déroule sous le thème « Sécurité alimentaire et partenariat international : le binôme de la diversification économique ».

La Foire Internationale de Luanda est la plus grande vitrine pour la promotion nationale, la réalisation des affaires et la création d'emplois. En fait, le caractère international de la FILDA a également un impact sur la promotion de la diversification de l'économie.

Sa réalisation dans la ZEE - Zone Économique Spéciale, Luanda - Bengo est une invitation directe ou indirecte à investir en Angola.