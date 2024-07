Ile Maurice: Deux Mauriciens capitaines pour la parade

La première cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris s'est déroulée hors d'un stade, hier, vendredi. Le défilé traditionnel des athlètes a eu lieu sur des bateaux, parcourant six kilomètres le long de la Seine, à Paris. En sus des athlètes locaux, la parade pour la cérémonie d'ouverture comptera deux capitaines mauriciens : Jean-François Cassagne et Brenda Jhuboolall. Malgré les préparatifs en cours pour vendredi, ils nous ont accordé quelques instants.

Jean-François Cassagne, originaire de Port-Louis, exerce le métier de capitaine depuis 2000. Il a été chef pilote aux Yachts de Paris, et est actuellement responsable technique et navigation chez Bleu Seine. «Je suis fier d'être Mauricien. Mon parcours n'a pas été facile dans ce milieu en tant que premier capitaine noir à Paris en 2000.

À force de persévérance, j'ai gravi tous les échelons en étant chef de marine responsable navigation. Mon rêve est de créer ma propre compagnie à Paris.» Pour la parade, il a été le capitaine du Bel Ami pour la cérémonie d'ouverture. «Je ressens une fierté bien sûr pour cet événement, mais j'en ai tellement fait que, avec le temps, je n'y prête plus attention. Entre les chefs d'État et les stars du monde entier, j'ai appris à me faire discret et à rester professionnel dans ce milieu où on vend du rêve.» En ce qu'il s'agit des informations concernant les délégations, il nous a indiqué, jeudi, que c'était confidentiel par mesure de sécurité.

Pour sa part, Brenda Jhuboolall, âgée de 34 ans, maman d'une petite fille de trois ans et originaire d'Albion, est aux commandes de bateaux depuis son premier permis en 2016. Travailler dans ce domaine n'est pas facile car il est très masculin, mais malgré les difficultés, cette filière lui convient bien. «Mon parcours et ma volonté de me faire une place dans un domaine masculin, je les dois à mes parents et aux valeurs qu'ils m'ont transmises.»

D'ailleurs, depuis 2022, soit après l'obtention de sa licence d'enseignement, elle est également monitrice et est enseignante pour le permis de plaisance côtier en mer et fluvial. «Je suis fière de mes origines mauriciennes transmises par mon père Dooshiunt Jhuboolall (ancien maire de Vacoas-Phoenix décédé en 2008). Ma maman reste mon socle et m'aide à me relever face aux difficultés. De même que mon époux en qui je puise mon énergie.» Également fière de représenter notre île lors de la parade, elle a souligné être la seule Mauricienne aux commandes d'un bateau de 50 m de long.

«Malheureusement, nous n'aurons pas l'île Maurice à bord, ce qui m'attriste. Mais je sais que nous vivrons ensemble un moment unique car c'est la première fois qu'une cérémonie d'ouverture aura lieu sur un plan d'eau. Grâce à de nombreuses répétitions effectuées cette année, nous sommes préparés et entraînés à cette navigation particulière en convoi.»

Vendredi matin, le mystère a été levé. Brenda Jhuboolall nous a confié qu'elle aura à bord les délégations d 'Autriche, du Bahamas et d'Azerbaïdjan. De l'autre côté, la pression montait. Car, pour la parade, il fallait passer sous chaque pont à la minute et à la seconde près selon une grille de temps imposée pour le bon déroulement du spectacle. La femme-capitaine explique : «La difficulté réside dans le placement du bateau sous les arches sachant que le courant du fleuve a tendance à nous faire avancer plus vite. Le débit actuel reste élevé pour la saison, mais nous avons suffisamment répété et nous sommes prêts pour la cérémonie.»

Selon le site web des JO, le défilé, comptant environ 100 bateaux transportant 10 500 athlètes, allait démarrer «au pont d'Austerlitz, près du Jardin des Plantes pour se poursuivre vers l'ouest le long de la Seine, passant sous des ponts historiques et des monuments emblématiques, tels que Notre-Dame et le Louvre, ainsi que devant des sites des Jeux comme l'Esplanade des Invalides et le Grand Palais». Les athlètes arriveront au Trocadéro, en face de la Tour Eiffel, pour les protocoles officiels de l'ouverture des Jeux de Paris 2024, dont l'allumage du chaudron olympique.