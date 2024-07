Ile Maurice: Captain Catman s'offre une première victoire de Groupe

Le coursier de l'écurie Mahadia n'a pas raté le coche dans l'épreuve phare de ce samedi 27 juillet estampillée Groupe 2. Il s'est imposé au courage pour préserver son invincibilité (quatre victoires) sur notre turf.

Au départ, c'est Captain Catman qui se montra le plus prompt pour prendre la position tête et corde. World's Best était bien placé sur les barres derrière lui. Puis arrivèrent les Sylvan Theater, Aditi, Armed Force et autre War Medal.

Captain Catman imprima un bon train à la course et les positions restèrent inchangées jusqu'au poteau des 600 mètres quand Sylvan Theater vint mettre la pression sur le sujet de l'écurie Mahadia. Reste que ce dernier ne se laissa pas faire. Il maintint le rythme mais s'amena alors World's Best qui sortit un bon finish. Il grappilla du terrain sur Captain Catman mais ne parvint pas à le dominer. Pour une victoire courageuse c'en est définitivement une.

L'écurie Zaki a réussi une très bonne opération avec un joli quadruplé signé Lock Down (4e course - Allyhosain), Nourbese (5e course - Rama), Captain Seager (7e course - Allyhosain) et Spotted Pearl (8e course - Allyhosain).

L'établissement Sewdyal a pour sa part remporté deux épreuves avec Smuts (re course -Rama) et Master Keeku (3e course - Rama). Si le premier nommé signait une deuxième victoire à Maurice après une longue traversée du désert, Master Keeku remportait, lui, un quatrième succès chez nous en cinq sorties. Le grandissime favori a toutefois donné des sueurs froides à ses partisans en ne venant faire la différence que dans la dernière foulée.

Cédric Ségeon n'est une nouvelle fois pas venu faire de la figuration ce samedi. Il a brillé dans la deuxième course en selle sur United Prince. Cet alezan a démontré qu'il a franchi un palier cette saison.