Angola: Le pays s'engage en faveur d'emplois décents

Luanda — Le Gouvernement angolais reste engagé à créer des emplois décents et à promouvoir un travail digne, afin de garantir l'inclusion sociale et éliminer la pauvreté, a déclaré la ministre de l'Administration publique, du Travail et de la Sécurité sociale, Teresa Rodrigues Dias.

La ministre s'exprimait lors de la IIIe session de la réunion des ministres du Travail et de l'Emploi du G20, qui se déroule à Fortaleza, au Brésil.

Selon la ministre, pour atteindre cet objectif, le Gouvernement angolais met en oeuvre, en termes de politiques publiques dans le domaine du travail, deux instruments importants, tels que l'Agenda National pour l'Emploi et le Fonds National pour l'Emploi.

Le Gouvernement s'apprête également à promouvoir le processus de transformation numérique, en priorisant le domaine des startups dans le processus d'incubation, a-t-elle informé.

À cela s'ajoute la création des centres technologiques de formation professionnelle, afin d'éveiller l'intérêt des chômeurs, qui sont en majorité des jeunes pour la promotion d'une employabilité durable, afin de leur garantir des emplois décents, a-t-elle renchéri.

Au niveau gouvernemental, a-t-elle poursuivi, il existe un maintien structurant du dialogue social et tripartite, pour les questions dans le domaine du travail, notamment dans la recherche de consensus pour résoudre les conflits du travail, c'est pourquoi ils continueront à approfondir ce dialogue, afin d'éviter les réclamations du travail.

Teresa Rodrigues Dias a souligné la création récente de l'Observatoire national de l'emploi, un organe de recherche, de diagnostic, de statistiques, de prévention et d'anticipation des solutions aux problèmes liés à l'emploi, à la formation et à la qualification professionnelle, qui impactent le fonctionnement du marché du travail et aident à créer des politiques publiques visant à réduire le taux de chômage.

"Il est important de signaler que d'autres réformes législatives sont en cours d'exécution, notamment la réglementation du travail rural et du travail domestique, car il est certain que la promotion du travail décent nécessite un cadre législatif solide visant à protéger les droits des travailleurs", a-t-elle souligné.

Concernant la lutte contre le travail des enfants, la ministre a fait savoir que l'Exécutif avait approuvé le Plan d'action national pour l'éradication du travail des enfants, ainsi que la liste des travaux interdits ou restreints aux mineurs, renforçant l'engagement à défendre et promouvoir les droits les plus fondamentaux des enfants.

Quant à la Protection Sociale Obligatoire, Teresa Rodrigues Dias a reconnu qu'il reste un long travail à faire, car il ne suffit pas de disposer de tout le soutien technologique et du capital humain pour garantir la durabilité du système, estimant que le plus grand défi consiste à mettre en oeuvre le Programme de reconversion de l'économie informelle, car c'est là que se concentre la majorité des travailleurs.

Les pays du G20 représentent environ 80 pour cent du produit brut mondial, 75 pour cent du commerce international, les deux tiers de la population mondiale et 60 pour cent de la superficie terrestre.