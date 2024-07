Angola: FILDA 2024 - Les États-Unis veulent un partenariat économique continu avec le pays

Luanda — Les États-Unis d'Amérique entendent être le choix continu de l'Angola dans le partenariat économique, pour renforcer les relations entre les deux pays, a déclaré vendredi, à Luanda, l'ambassadeur nord-américain dans le pays, Tulinabo Mushingi.

Intervenant au deuxième Forum d'affaires États-Unis d'Amérique - Angola, à la Foire internationale de Luanda (FILDA 2024), qui se termine dimanche (28), le diplomate a souligné que la relation bilatérale entre les deux pays continue de se développer dans plusieurs domaines, en mettant l'accent sur le commerce et l'attractivité des investissements américains.

"En plus du secteur pétrolier, les investissements américains sont réalisés dans d'autres secteurs clés, tels que l'agroalimentaire, les technologies de l'information et numérique, les infrastructures de transport, l'énergie et la santé, secteurs qui contribueront à diversifier l'économie angolaise", a-t-il souligné.

Tulinabo Mushingi a rappelé que lors du Sommet des Affaires Etats-Unis-Afrique, tenu en mai de cette année, la Banque d'import-export des États-Unis a conclu trois transactions historiques avec l'Angola, évaluées à plus d'un milliard de dollars, la première tranche étant de 900 millions de dollars, destinée à soutenir la construction de deux centrales solaires dans le pays.

Il a déclaré que le projet, une fois terminé, générera plus de 500 mégawatts d'énergie renouvelable, ce qui signifiera un meilleur accès à l'énergie propre et à l'électricité en Angola, et constituera une valeur ajoutée dans l'environnement des affaires.

La deuxième transaction, a-t-il poursuivi, d'une valeur de 363 millions de dollars, sera utilisée pour la construction 186 ponts modulaires préfabriqués en acier dans toutes les provinces de l'Angola, garantissant l'amélioration des connexions, la réduction du temps de trajet, ainsi que stimulera l'activité économique et facilitera la mobilité.

Il a rappelé que le dernier accord, signé avec Gates Air, était une transaction d'une valeur de 42 millions de dollars, pour la numérisation et l'expansion du signal de la Rádio Nacional de Angola, qui devrait atteindre environ 95 pour cent de la population angolaise.

L'ambassadeur américain a également souligné qu'en avril 2023, à Washington, le ministre angolais des Transports a initié un accord bilatéral « Ciel ouvert », qui vise à augmenter la connectivité aérienne entre les États-Unis et l'Angola.

Cet accord, prédit-il, générera de nouvelles opportunités en matière de commerce, de tourisme et d'investissement.

Il a ajouté que Boeing et la compagnie aérienne angolaise TAAG ont annoncé un accord pour l'achat de 10 nouveaux modèles d'avions 787, d'une valeur de 3,6 milliards de dollars, ce qui témoigne des relations commerciales bilatérales croissantes dans le secteur de l'aviation.

Selon le diplomate américain, ces investissements, ainsi que ceux déjà existants, grâce au partenariat bilatéral, sont en train de transformer l'Angola en un centre régional de transport aérien.

La quatrième journée de FILDA est consacrée aux États-Unis, avec un forum d'affaires qui rassemble des investisseurs des deux pays.

Le programme d'aujourd'hui comprend également des sujets tels que "Zones économiques : mise en oeuvre d'infrastructures pour la promotion et la diversification économique vers la durabilité", "Le rôle du tourisme dans le développement économique de l'Angola" et "Défis et opportunités pour l'autorisation de l'activité commerciale avec le processus simplifie ".

La FILDA, qui compte plus de 1 350 exposants, est la plus grande vitrine de promotion nationale, des affaires, promotion des entreprises et création d'emploi. En fait, le caractère international de l'événement a également un impact sur la promotion de la diversification économique.

La 39ème édition du FILDA se déroule sous le thème « Sécurité alimentaire et partenariat international : le binôme de la diversification économique », sur une superficie de 144 mille mètres carrés, dont 42 mille espaces d'exposition ludiques.

Cette édition du salon international compte la participation de pays tels que l'Afrique du Sud, la Namibie, l'Italie, l'Allemagne, le Brésil, le Portugal, les États-Unis, la Corée du Sud et la Turquie.