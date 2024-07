Soudan: Coopération entre la communauté d'Istanbul et l'Organisation turque de secours pour aider le peuple soudanais

Istanbul — La communauté soudanaise à Istanbul et l'Organisation turque de secours humanitaire, des droits de l'homme et des libertés (İHH) ont signé samedi un mémorandum de coopération stratégique entre pour fournir et fournir une aide humanitaire au peuple soudanais, en prsence de l'ambassadeur du Soudan en Turquie Nader Youssef et le Consul Général de la République du Soudan à Istanbul Osama Mahjoub.

M.Naji Al-Kirshabi, porte-parole officiel de la communauté, a déclaré dans des déclarations de presse que l'accord prévoyait la poursuite de la coordination et la gestion de convois et de ponts maritimes chargés de médicaments, de nourriture, d'abris, de vêtements et d'aide agricole, comme des engrais et des semences, pour soutenir la saison agricole et les communautés d'accueil dans les États sûrs, avec la possibilité d'acheter certains biens et récoltes au Soudan.

Il a ajouté que le deuxième navire sera bientôt lancé pour soutenir les citoyens au pays.

Il a été convenu de coordonner et de travailler pour remédier aux conditions des Soudanais bloqués qui se trouvent en République de Turquie, en coopération avec les autorités officielles compétentes et conformément aux lois.

Le chef de la communauté soudanaise d'Istanbul M. Nizar Atta a signé au nom de la communauté et au nom de l'Autorité turque İHH a signé le directeur adjoint de l'Autorité et secrétaire de Relations extérieures à Istanbul, M. Emre Kaya. /OSM